Faltan pediatras: "Nuestra especialidad es compleja"

En el marco de la preocupante situación en el país por la falta de pediatras, este miércoles mantuvo una entrevista vía zoom en Banda Ancha, Teresita Herrera, de la Sociedad Argentina de Pediatría.

La profesional destacó que "nuestra especialidad es compleja, tiene una formación larga y una residencia muy exigente". Pero además informó que este año ingresaron 8 residentes a Pediatría y algunos estudiantes cambiaron de especialidad. Noticias Relacionadas Fuerte reclamo y amenaza de renuncia de pediatras en el hospital Rawson

"La situación en San Juan no escapa a la realidad en la región, en el país y también en otras partes del mundo. La realidad es que nuestra especialidad es compleja, difícil desde múltiples aspectos, que en los últimos años se viene profundizando este tema aún más por múltiples factores, a tener en cuenta", explicó.

Agregó que "la formación en la pediatría es una formación larga, que requiere al menos una residencia de 3 a 4 años según el lugar donde la hagas. Es un ritmo muy exigente la formación médica en la residencia, que no permite hacer algún otro tipo de trabajo paralelo y generalmente los honorarios de la residencia son bastante bajos".



Sobre este punto, Teresita informó que "este año han ingresado a la residencia de Pediatría 8 residentes nuevos, pero años anteriores hemos tenido que no se han cubierto las vacantes y que algunos han empezado la carrera y la han dejado a mitad del camino, con lo cual han dejado un vacío importante en la atención y formación; y la verdad que son cargos que pierde la provincia para la formación de nuevos especialistas". Y agregó que "ni que hablar de los sub especialistas pediátricos, que son una gama de la pediatría y que al haber menos pediatras, cada vez habrá menos sub especialistas pediátricos; neumonólogos, cardiólogos, gastroenterólogos".

"No es lo miso la atención de un adulto que un niño. Atender un niño no es atender un adulto en pequeño, hasta el cálculo de las dosis en cuanto a la medicación para nosotros es por peso del paciente, todo esto conlleva a una mayor complejidad en la consulta del pediatra", explicó.