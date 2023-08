Impactantes imágenes: se desató un gran incendio en el Acceso Sur

Al comienzo de esta semana se originó un importante incendio en San Juan, precisamente en el transitado Acceso Sur. El fuego se originó en una zona de césped que hay a un costado de la calzada y se fue expandiéndome rápidamente debido a la vegetación seca. A raíz de ello esta zona terminó ennegreciéndose.

Lisandro Cevinelli, director de Espacios Verdes, contó en Cien por Hora dónde fue precisamente donde se inició este incendio que los tomó por sorpresa. En ese sentido remarcó que si bien la típica chepica que hay en la zona fue consumida en parte por las llamas, afortunadamente esto no llegó a afectar a los árboles.

'El lunes tuvimos dos focos de incendio, no precisamente en Circunvalación sino en el Acceso Sur. El primero fue a unos 200 metros antes de calle 5. El segundo en el talud noreste de calle 5. Es común que estos hechos los tengamos en invierno en la Circunvalación, no tanto en el Acceso Sur como pasó ahora. Esto ha afectado mucho el césped, pero por suerte no llegó a los árboles. Al césped lo podemos recuperar mucho más rápido', expresó.

Si bien a nivel vegetación el daño no fue tan considerable, el fuego si llegó a dañar algunas mangueras que hay en la zona. Las mismas forman parte del sistema subterráneo de riego por goteo que hay instalado en ese lugar. Estos elementos serán reemplazados en los próximos días, para que puedan seguir regando y así evitar más hechos como este.

'En 2022 encontramos algunos chicos haciendo incendios por una picardía que querían hacer. En este caso no sabemos todavía, le hemos consultado a los bomberos que ellos son los que investigan, pero puede llegar a producirse por una colilla de cigarrillo por ejemplo. Hay que entender que en esta época el césped está muy seco. Desde hace semanas nosotros venimos rebajándolo lo que más se puede para que no se acumule el césped seco que se prende fuego más fácilmente', señaló.

Debido a que el fuego se originó muy cerca de la calzada, las autoridades tienen la creencia de que todo comenzó por alguna colilla o por otro elemento encendido que arrojó algún conductor. Por este motivo Cevinelli le pidió a la comunidad que tengan conciencia de que este tipo de prácticas puede generar daños aún mayores que los que se registraron el pasado lunes 31 de julio.

'En invierno seguimos regando pero de manera mínima, solamente para contener el agua en el perfil y que algunas plantas puedan tener humedad. Los riegos son mínimos y ahí tenemos la típica chepica que se adapta a nuestro suelo, que es más propenso a prenderse fuego. Solemos tener dos o tres, este es el primer hecho que tenemos en este tiempo así que esperamos que no se repita. Le pedimos a la gente que tenga cuidado', sentenció.