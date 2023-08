La economía circular y la importancia de las tres "R": reducir, reutilizar y reciclar

Un paradigma asoma al mundo que pide que todos se involucren en la sustentabilidad de las prácticas de consumo que exigen cada un elevado grado de responsabilidad. Por Tarde Trece pasó el secretario de Ambiente Francisco Guevara, que habló de las tres “R”: reducir, reutilizar y reciclar, para que la actividad humana se más amigable con el entorno natural.

“Existe una demanda social respecto al tratamiento de residuos al tratamiento de la arbolado a la protección animal y puntualmente en el tratamiento lo que es residuos y economía circular”, expresó el entrevistado.

El gran desafío es pasar de una economía lineal a una economía circular y reducir los desechos que muchas veces terminan en un vertedero o enterrados en un pozo. “Esto de la economía circular es cambiar este concepto”, no solo responsabiliza al productor de alguna industria sino que el consumidor también tiene un papel importante.

“Cuando consume el producto hace la separación de residuos y luego ese residuo agregándole valor, reutilizando, reciclándolo o en algunos casos lo incorpora de nuevo al sistema con un nuevo esquema”, dijo y agregó “todos tenemos que trabajar en eso”.

“Algunos países ya tratan lo que las leyes de responsabilidad extendida del empresario, no es solamente yo produzco y bueno no me hago cargo lo que inserto en el sistema. También busco la forma de reutilizarlo por eso este canje de las botellas y tapitas”

Ho muchos productos ya traen la etiqueta de las tres “R”, además es importante que no sea testeado en animales. Enfatizó en la educación del consumidor a la hora de comprar y averiguar para saber cómo se hacen y de done provienen los artículos.