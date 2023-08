Una sesión clave definirá la suspensión del decano Bloch acusado de acoso

Este jueves 3 de agosto a partir de las 17:30 se realizará el cuarto intermedio de la Sesión Extraordinaria del Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) con el objeto de definir si se suspende de sus funciones al decano de la Facultad de Exactas Rodolfo Bloch, mientras se investiga la denuncia de acosos sexual y laboral que pesa en su contra.

En concreto, se continuará con el tratamiento del asunto que había iniciado el pasado 6 de julio, en el que se espera la lectura del informe del sumario iniciado a Bloch y en virtud de ello se decidirá si se lo suspende temporalmente o no. Cabe destacar que en esta oportunidad el Consejo Superior no se expedirá sobre la cuestión de fondo, es decir no habrá definiciones sobre la denuncia ni sus consecuencias.

El apartamento preventivo había sido solicitado por los abogados de la denunciante en consideración de “la influencia del funcionario denunciado y del riesgo de que el procedimiento sea alterado”, había expresado a Diario 13 Conrado Suarez Jofré.

En el marco de la investigación, el lunes 24 de julio la defensa de la presunta víctima, la abogada Alejandra Rojo realizó una presentación sobre nuevos hechos con un abultado documento de unas 150 páginas.

Los sucesos referidos tuvieron lugar luego de que la denunciante realizara la exposición ante la Oficina por la Igualdad de Género, Contra las Violencias y la Discriminación en el mes de marzo. Allí señaló que tras notificarse de esto Bloch envió a una persona para que hablara con ella para “que de alguna manera arreglaran y le ofreció lo que ella quisiera”, había expuesto la defensa además de señalar coerción e intimidación.