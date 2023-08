El artista que 'humanizó' y develó el enigma del rostro de San Martín

Ramiro Ghigliazza es un reconocido diseñador gráfico cuyo trabajo le ha valido reconocimiento no solo en el país, si no a nivel mundial. Una ardua tarea que duró años culminó en la magnífica muestra "San Martín: La reconstrucción y enigma de su rostro". Con motivo de haberse cumplido un nuevo aniversario del Paso a la Inmortalidad, dialogó con Canal 13 en este ciclo de entrevistas.

Nacido en Buenos Aires, criado en La Pampa, tuvo años de vida en Pueblo Esther (Santa Fe) y actualmente viviendo en Córdoba, se define como "un aficionado y artista insistidor".

"Quería empezar a hacer un poco de cosas desde lo artístico, me interesa mucho, me motiva muchísimo, entonces empecé realizando algunos trabajos", cuenta Ramiro y puso como referencia el cuadro que se encuentra detrás de él en la entrevista.



- ¿Cuál fue tu primera exposición, muestra?

- "Ahora que me acuerdo fue unos trabajos sobre barcos, me asombraba mucho pasar los barcos sobre el Paraná, hicimos unos trabajos medios locos, bastante abstractos. Fue en una localidad donde viví mucho tiempo que se llamaba Pueblo Esther, cerca de Rosario".

Una de sus obras.

Luego de haber tenido su paso en obras "abstractas", como él las define, comenzó a verse interesado por "los rostros, los retratos, porque te lleva a imaginarte lo que le estaba sucediendo a esa persona, a imaginarme la vida de la persona a través de su expresión o lo que me transmitía a mi personalmente, entonces todo empezó por ahí", cuenta. Y se puso en campaña con su gran referente: San Martín.

Mediante testimonios verídicos, historiadores, fotografías, hizo una reconstrucción del rostro del prócer en realidad digital, desde bebé hasta sus últimos días en Boulogne-sur-Mer, Francia.

Para Ramiro "humanizar" al Grande de la Patria, es "mostrarlo lo más cercano posible, como si le hubiésemos tomado una foto hace unos minutos. Significa mostrarlo tal cuál es, lo más real. Y tratar de expresar su temperamento que eso es lo más importante para mi, que uno al verlo se imagine cómo era. Si era una persona o emocional, todas esas cosas que hilan un poco más fino".

(Captura de Instagram - Ramiro Ghigliazza)



La muestra sobre San Martín, que incluso salió del país, fueron años de trabajo y con un resultado más que positivo. Entre reconocimientos y distinciones también lo hace feliz la reacción no solo de los adultos, si no de los niños que se detienen viendo su labor.

Su muestra, en el país. (Imagen gentileza Télam)

"Fue un tiempo muy largo (de trabajo) porque yo realizo fotografías, hago hacer fotografías con personas que a mí me parece que me puedan ayudar. A lo mejor de una persona uso de pómulo, de la otra persona la frente, de la otra persona el mentón y a lo mejor hay 5 personas, el tema es tratar de fusionar eso, no hay nada de inteligencia artificial en esto y lleva tiempo porque está en altísima calidad y las imágenes se puede reproducir al tamaño que uno desee", explica el artista.

(Captura de Instagram)

Y agrega que "este trabajo de San Martín, me llevó dos años y después la muestra, en distintas etapas, eso fue un año de trabajo. Lleva mucho tiempo si uno quiere hacerlo a conciencia, informados, con historiadores, testimonios verídicos, hacerlo con rigor histórico y científico para mí es lo que lo identifica".

La muestra tuvo su paso por San Juan, más específicamente en el Centro Cultural San Martín, del 25 de abril al 4 de mayo de este año. Pero además sus obras se disfrutaron en Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, en el Museo del Cabildo de Buenos Aires, ahora se encuentra en San Lorenzo (Santa Fe) y luego se va a Jujuy, entre otras varias provincias argentinas. Pero también brilló en Boulogne-sur-Mer (Francia) y en Barcelona.

Ramiro, en su paso por San Juan. (Imagen Instagram)

CUÁL FUE LA BASE PARA HACER LA MAGNÍFICA MUESTRA DE SAN MARTÍN

En un posteo de su cuenta de Instagram, Ramiro recuerda un diálogo que tuvo con Tristán Bauer, ministro de Cultura de la Nación, cuando su muestra estuvo en el Museo del Cabildo de Buenos Aires.

(Captura Instagram Ramiro Ghigliazza)

Ante la consulta de en qué consiste la muestra, el diseñador gráfico explica que "es ver a San Martín en todas sus etapas, desde viejito hasta su infancia e incluso hay un retrato de bebé. Cuanto más niño va a ser más subjetivo y cuánto más nos acercamos al daguerrotipo, esta imagen de San Martín anciano, van a ser retratos más fieles".

El daguerrotipo de San Martín al que refiere Ramiro.

"Yo le tengo mucho cariño a San Martín, respeto y cariño; porque me parece que él con la sabia que tenía, en estos tiempos sería un hombre así, no un hombre tan rígido como nos han hecho creer que era, allá en el bronce, arriba del caballo nada más. Aparte por las memorias y lo testimonios contemporáneos hacía chistes, se daba esa oportunidad. No es una ficha fácil de sacar San Martín y eso es lo interesante, muy intrigante".

SAN MARTÍN, EN ESTA ÉPOCA: FAVALORO O LIONEL SCALONI

Le preguntamos a Ramiro cómo se imagina que sería San Martín en la actualidad. No se lo imagina como ningún político a raíz de "las mezquindades" que existen actualmente así como en el poder, según contó Ramiro. Pero sí puede ser como al prestigioso René Favaloro o al mismísimo DT Scaloni.

"Yo conozco una parte de Scaloni, no todo, lo que vi, como actuó, cómo se comportó ante la adversidad o contra la victoria, puede ser. Unió al grupo, ese grupo se hizo fuerte, pasó con los granaderos, él no quería su reconocimiento, primero deja que festejen ellos, después lo vienene a abrazar a él. Y San Martín tenía algo de eso, porque por ejemplo en el testamento pide por favor que no lo despidan con honores, que no hagan nada, entonces ahí habla de una personalidad muy austera. Siempre el respeto, pero no con fanatismo la devolución que uno tiene de San Martín. Es lo que pienso ahora", explica.

CÓMO ENCONTRAR A RAMIRO GHIGLIAZZA EN REDES

El prestigioso diseñador cerró su entrevista diciendo: "Viva la Patria. Que lindo sería agregarle, Viva la Patria y cuidemos la patria". Podés mirarla completa en el video insertado al principio de la nota.