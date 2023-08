La asociación que trabaja para mantener viva la memoria del ‘Padre de la Patria’

El 17 de agosto se conmemoró el 173er aniversario de la muerte del general José de San Martín. Actos, mensajes en las redes sociales y numerosas palabras recordatorias en relación al Padre de la Patria, fueron parte de los homenajes que se realizaron a lo largo y ancho del país. En San Juan, la Asociación Cultural Sanmartiniana fue la encargada de transmitir el legado de San Martín. En medio de los actos, Canal 13 entrevistó a Miguel Ángel Licchiardi, el presidente de esta asociación, quién comentó el trabajo que hacen para mantener viva la memoria de este prócer.

“Voy a hablar en plural, las asociaciones culturales sanmartinianas están en todo el país. Cada provincia tiene una o más asociaciones y son los órganos de acción del Instituto Nacional Sanmartiniano, que es un organismo nacional del Estado dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación”, dijo Licchiardi al comenzar la charla y comentó que estos grupos tienen la finalidad de divulgar la vida y obra del general San Martín. También, estudiar la misma a través de la academia de historia que tiene el instituto.

En San Juan, la Asociación Cultural Sanmartiniana fue creada en el año 1958 como una institución de hecho, es decir, no tenía personería jurídica. Estuvo en vigencia aproximadamente, hasta cerca del año 1961. “Yo he tenido la oportunidad de conocer a dos personas que ya han fallecido, una es la profesora Margarita Ferrar de Bartol, que era nuestra presidenta Honorario, y la otra profesora es Leonor Paredes Carso. Esas dos personas fueron miembros fundadores de la Asociación Cultural de San Juan”, dijo, sin poder disimular el orgullo que le genera haberlas conocido y haber trabajo con ellas.

Para seguir contando la historia, Licchiardi comentó que en el año 1969 el Instituto Nacional San Martiniano instó a los académicos, historiadores y gente que quería ocuparse de San Martín, a que refundaran la Asociación Cultural Sanmartiniana de San Juan, pero que lo hicieran con personería jurídica. “Efectivamente, en julio de 1969 se crea la Asociación Cultural Sanmartiniana. Su primer presidente fue el coronel Luis María Moreno”, dijo Licchiardi y comentó que a lo largo de los años sólo hubo 5 presidentes, incluido él.

A pesar de que la asociación trabajó sin parar desde 1969, recién en 2020 lograron tener su primera sede propia. La misma está ubicada delante de la celda histórica de San Martín. “Se le denominó a todo ese complejo Centro Histórico Cultural Sanmartiniano porque tiene conexión con el monumento Celda Histórico de San Martín del convento de Santo Domingo. Y, como tenemos comunicación con la celda, hoy nos estamos ocupando de la atención, con consentimiento de los frailes dominicos”, comentó y agregó que la asociación está compuesta por unos 60 socios y que la mayoría son personas mayores, pues les cuesta mucho que los jóvenes se acerquen a colaborar.

“Nosotros quisiéramos que los jóvenes se acercaran, se involucraran, porque lo que necesitamos es gente para que nos sucedan. Yo he sucedido alguna vez, pero yo no tengo perpetuidad”, dijo y comentó que esta realidad es algo que afecta a todas las asociaciones sanmartiniana del país. “Las manejan hombres y mujeres grandes, y cuesta que se acerquen los jóvenes. Si usted me pregunta por qué es esto, yo no se lo puedo responder porque no lo sé. Yo veo que vienen chicos de las escuelas secundarias y tienen muchas ganas de aprender, nos prestan atención cuando disertamos en nuestra sala, cuando se hacen los conversatorios, las conferencias, y les veo muchísimo interés. De ahí a que se involucren, como si quisiera el militar en la asociación, no lo hacen. A nosotros nos encantaría que se involucren, porque sería muy lindo, además le vendría muy bien a la juventud conocer los valores sanmartinianos, seguirlos a ellos, y poder educarse en esos valores que son tan importantes para los ciudadanos argentinos”, agregó y dijo que ellos salen permanentemente a escuelas y otras instituciones a dar charlas, con el fin de transmitir la vida y obra del Padre de la Patria y también buscando captar socios más jóvenes para que el legado no quede en el olvido.

Al ser preguntado si los sanjuaninos conocen la vida de San Martín, Licchiardi fue claro. Dijo que, según su experiencia, “no hay mucho conocimiento” y comentó que cuando llegan turistas a la celda de San Martín, hay muchos que prácticamente no saben nada. “Yo creo que hay que involucrarse un poco más. San Martín nos ha legado muchísimo. No solo nos ha dejado la libertad y la independencia, sino fundamentalmente valores. San Martín era una persona que decía que los hombres de bien se ilustran, leen libros. Nosotros tenemos una biblioteca en la Asociación Sanmartiniana. Como decía San Martín las personas tienen que ilustrarse para ser hombres libres”, concluyó.