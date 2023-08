Las visitas poco conocidas que José de San Martín hizo a San Juan

El pasado 17 de agosto se cumplieron 173 años del paso a la inmortalidad de nuestro 'Padre de la Patria'. En el marco de este nuevo aniversario Canal 13 entrevistó a un especialista en historia, para recordar las veces en que José de San Martín, pasó por San Juan. Si bien la gran mayoría de las personas tienen en mente la celda histórica donde durmió el general, esa no sería la única vez que este prócer pisó suelo sanjuanino.

Eduardo Carelli, un conocido historiador de nuestra provincia, contó todo lo que se sabe hasta la actualidad acerca de estos viajes. Cabe destacar que todos se habrían dado en el periodo comprendido entre 1815 y 1818, época en la que José Ignacio de la Roza ocupaba el cargo de Teniente Gobernador de la Ciudad de San Juan.

'Existe un profundo debate entre los historiadores acerca de cuántas son las veces que San Martín visitó San Juan. Algunos creen que la primera vez que vino fue a fines de mayo de 1815 y se aferran a esta idea porque existe una carta de San Martín donde pide permiso al Cabildo de Mendoza para dirigirse a San Juan y atender las graves problemáticas políticas que habían acá en la ciudad, con fuertes cuestionamientos a la figura de José Ignacio de la Roza', relató el entrevistado.

Se cree que San Martín habría arribado el 26 de Mayo de 1815 y que se habría quedado en el convento de San Agustín. Sin embargo, el importante detalle que genera el debate sobre si esto ocurrió, es que en San Juan no hay documentos que acrediten su arribo. Si bien existe la misiva mencionada por Carelli solicitando la autorización para movilizarse hasta la mencionada ciudad, no existe manera, por el momento, de corroborar que este viaje se haya efectuado.

No obstante, sería lógico pensar que esto pudiera darse, ya que en ese momento De la Roza era muy cuestionado por los sanjuaninos. Este conflicto surgió cuando San Martín hacía los preparativos para la campaña libertadora hacia Chile. En ese momento el general necesitó una enorme ayuda económica en cuanto a todo tipo de recursos. Incluso llegó a pedir a los esclavos de muchas familias sanjuaninas, para que estos pasaran a formar parte del ejército que San Martín está conformando en Mendoza.

Debido a la enorme carga impositiva y la presión fiscal que se ejerció sobre todos estos grupos familiares que debieron ceder parte de sus riquezas, se generó un desgaste entre De la Roza y la ciudadanía. Directamente en un momento al teniente gobernador lo enviaron a Buenos Aires por un tiempo para calmar un poco las aguas. En ese momento quien ocupó su lugar fue Francisco Narciso de Laprida. A pesar de esto la tensión no cesó y en 1820 se dio golpe militar en San Juan en donde se desplazó a De la Roza del poder.

'Ya la segunda visita, que la habría realizado en una fecha casi profética podríamos decir porque fue el 9 de julio de 1815, sí está ampliamente probada con documentos en Mendoza, a nivel local y testimonios de la época. Sabemos que vino, se reunió con las autoridades del Cabildo local. En esa época el Cabildo de San Juan estaba frente a la actual Plaza 25 de Mayo que en esa época era la Plaza Mayor y que estaba ubicado sobre calle General Acha entre Mitre y Rivadavia. Toda esa larga cuadra formaba parte de ese complejo en el Cabildo de San Juan y se reunió con autoridades locales', contó Carelli.

En este arribo que si está debidamente certificado, hay registros de todas las actividades que realizó el general, incluso de lo que comió durante su estadía. En ese entonces San Martín se reunió con integrantes de las familias más importantes de San Juan, pero también con el resto de la población. Todo aquel que lo quiera visitar y conocer, iba a ser recibido en el Convento de Santo Domingo.

'Hoy en día ese convento no sólo es un lugar que recuerda la visita de San Martín, sino que es la construcción más antigua que se encuentra en el corazón de la Ciudad de San Juan. Allí la gente podía tomar contacto con él y obsequiar todo lo que fuera necesario para, no voy a decir la campaña que llevó al Cruce de los Andes, porque San Martín nunca contó eso en San Juan, sino que simplemente esa donación era para defender San Juan y Cuyo de la potencial amenaza realista que venía desde Chile', remarcó el historiador.

Algo importante para mencionar acerca de esta visita del 9 de Julio de 1815, es que fue sumamente positiva para el general. Se sabe que el Padre de la Patria llegó no sólo en un mal estado de salud, sino también en un momento de muchas dudas acerca de su capacidad de tener éxito en su campaña libertadora a Chile. Incluso existen cartas de esa época, donde Don José de San Martín demuestra cierto pesimismo acerca del futuro de su estrategia militar.

'San Juan le cambia la cara a San Martín. El trato con los sanjuaninos, el encuentro con los dirigentes políticos de ese momento, con José Ignacio De la Roza, Laprida, Fray Justo Santamaría de Oro. Luego de eso él va a recorrer lo que actualmente es el departamento de Calingasta y vuelve a Mendoza absolutamente renovado. La correspondencia, la documentación pública, indica que es otro San Martín, que la visita a San Juan lo convenció de que la campaña libertadora era absolutamente posible', reveló.

Por último, la tercera llegada de San Martín a San Juan se habría dado en un contexto completamente diferente. Quienes defienden la existencia de este último arribo aseguran que se dio el 28 de Septiembre de 1818. En ese momento la motivación habría sido participar de la esperada apertura del Canal de Pocito. Se trataba de una obra que él mismo habría impulsado cuando era gobernador intendente de Cuyo

'La tercera visita es defendida sobre todo por Horacio Videla, patriarca de la historiografía cuyana podríamos decir, quizás el que más escribió con respecto a la historia de San Juan. Sostiene que San Martín habría venido una vez que ya había cruzado la Cordillera en el marco de esas campañas militares que tenía con los realistas en Chile y luego de la Batalla de Chacabuco. En ese momento él va a enviar una gran cantidad de prisioneros realistas a Cuyo y muchos van a venir a San Juan. Cuando llegan esos realistas, muchos de ellos españoles, van a ser puestos a trabajar y van a participar de la construcción del canal que va a llevar el agua a Pocito', manifestó Carelli.

Con este último viaje ocurre algo similar con el primero. No existen documentos locales que acrediten la llegada de del prócer a Pocito u otra zona de la Ciudad de San Juan en esa época. A pesar de ello, hay una hipótesis muy válida que podría explicar porque no habían registros por escrito informando sobre su viaje en ese entonces.

'Videla cree que cuando se construyó ese canal y se inaugura San Martín vino a San Juan y que el registro documental no aparece porque él viajó de manera particular. Él no vino ejerciendo ningún cargo militar ni político, de hecho no era ya el gobernador de esta región porque lo había delegado en otras personas. No fue una visita protocolar, se cree él vino con el objetivo de participar de esa inauguración', sentenció el conocido historiador.

Estos son los datos que existen hasta el día de hoy, los cuáles tratan de reconstruir las importantes visitas a San Juan de una personalidad tan importante para la historia argentina como lo es la de Don José de San Martín. De ser verídicas las afirmaciones de los especialistas anteriormente mencionados, el Padre de la Patria habría pisado suelo sanjuanino dos veces en 1815 y una en 1818, ya sin ocupar cargo alguno. Sin dudas un debate interesante que sigue desarrollando en la actualidad.