Cirugías plásticas: un profesional contó qué debe considerar el paciente antes de operarse

Este martes, el Dr. Agustín López Vargas, Director de cirugía de la FISP, habló con el conductor de Tarde Trece sobre las cirugías plásticas y las maneras seguras de intervenir a los pacientes. En la entrevista, resaltó la importancia de acceder a operaciones estéticas, de la mano de profesionales en sanatorios habilitados preparados para cualquier complicación y utilizando materiales de calidad.

En la comunicación Vía Zoom, el profesional destacó que el uso del metacrilato como uno de los materiales más utilizados en diversos procedimientos estéticos, no es adecuado ya que si bien está permitido por la ANMAT, se debe usar en pequeñas dosis y no del modo en que se usa. Siempre en un modo subdérmico. En su lugar, él prefiere utilizar para sus intervenciones quirúrgicas materiales reabsorbibles, que permitan que el paciente no altere en demasía su forma natural y metabolismo.

"En mi caso, a mi no me gusta usar ningún producto que sea permanente. Prefiero volcarme a los bioestimuladores o al ácido hialurónico que es de excelente calidad. Porque es reabsorbible", señaló el doctor.

También el especialista dijo que, antes de operar a alguien, es importante que el paciente conozca todas las opciones previas a una intervención quirúrgica. Al mismo tiempo en que comentó que en algunos tipos de operaciones, es crucial esperar que el cuerpo se termine de desarrollar, cómo es el caso de la cirugía de mamas.

"La cirugía plástica más frecuente en la Argentina sigue siendo el aumento mamario con prótesis"

Por otra parte, el Director de FISP, contó que la cirugía mas solicitada por las argentinas es el implante de mamas. Y contó que el prefiere rellenar los senos con la propia grasa del cuerpo de la paciente. Y en algunos casos, remodelar el busto que perdió firmeza, ya sea con los embarazos o por medio del envejecimiento propios del cuerpo humano.