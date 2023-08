La impotencia de ver cómo el fuego le quemó su casa

Desde Bomberos de la Policía de San Juan informaron que hubo 140 focos de incendios, que afectaron diferentes zonas de la provincia, en el contexto del viento Zonda. Esther, una mujer que vive en Calle 11, en la zona del Médano de Oro, compartió su historia de vida y comentó que perdió parte de su casa por el fuego.

Aún consternada y admitiendo que sintió mucha impotencia al ver cómo las llamas poco a poco consumían todo, Esther dijo que el fuego se inició en unos terrenos cercanos al de su casa. Se le volaron las chapas del techo y el machimbre quedó hecho cenizas.

“Es una casa que no estaba habitada –ella vive junto a la casa quemada-, pero tenía todas las condiciones para ser habitada. Fue un momento de mucho nerviosismo, me puse muy mal. Se me bajó la presión, porque vi con impotencia que no podía hacer nada”, dijo y comentó que para sofocar el fuego en su casa intervinieron 2 o 3 camiones de bomberos.