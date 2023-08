OSSE pide a usuarios del Gran San Juan continuar haciendo uso racional del agua potable

Las intensas ráfagas de viento Zonda que afectaron a la provincia durante las jornadas de este domingo y lunes provocaron inconvenientes en las Perforaciones de El Pinar, ya que el tendido eléctrico que permite su funcionamiento se vio afectado.

Si bien, el Establecimiento Potabilizador se encuentra funcionando normalmente, la producción de agua potable ha disminuido al verse afectadas las reservas chica y grande.

Por tal motivo, los usuarios del Gran San Juan, y especialmente aquellos de las localidades de La Bebida y Marquesado; barrios Camus, CGT Rivadavia, 20 de Noviembre; y en Chimbas, en las zonas de Villa Observatorio, barrios 22 de Abril, Los Zorzales, Marquesado I, II y III, Barrio Cerro Blanco, Lote Hogar 53 y zonas aledañas a la planta, verán afectado el suministro de agua potable.

OSSE se encuentra realizando las maniobras y trabajos necesarios para minimizar el impacto en el servicio y para normalizar la situación tras las inclemencias climáticas vividas en la provincia. Hasta tanto, se solicita a la población ser racional y responsable en el uso del agua potable y seguir los siguientes consejos:

- Priorizar el consumo de agua potable para acciones vitales.

- No regar.

- No lavar veredas ni autos.

- Cuidar la reserva del tanque domiciliario.

- Evitar el uso de electrodomésticos que demanden importantes cantidades de agua como es el lavarropa, etc.

- Situación en el interior de la provincia

El suministro de agua potable se ve afectado únicamente en Colonia Fernández en el departamento Albardón, debido a que la perforación se encuentra detenida al haber afectado el viento zonda el tendido eléctrico en la zona.