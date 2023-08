Quiroga: 'Primero están los docentes y lo que suceda en UDAP queda internamente' 

Patricia Quiroga, secretaria general de UDAP, dialogó con la prensa previo a ingresar a una nueva reunión paritaria que se realiza este martes en el Ministerio de Hacienda.

En ese marco, Quiroga manifestó que "nosotros hemos bajado a las bases, los afiliados han completado el mandato, hemos tomado la opinión de todos pero únicamente a través del plenario se decidió que se iba a contabilizar los votos de los afiliados. Tenemos los resultados, todavía no los abro, los tenemos en un sobre. Viene firmado y sellado por la comisión".

Acerca de la actitud de los docentes cuando comenzaron a escuchar la propuesta "era muy variada, dicen que es insuficiente. Ahora con el tiempo que estamos viviendo todo es insuficiente, se los hemos explicaso. Si bien es cierto que hemos tenido logros, por ejemplo el loro de que ya no tenemos sumas fijas, antes nuestro recibo venía suma fija, ahora todas son variables, significa que cada vez que aumenta el índice van a aumentar estas sumas", explicó.

Luego recordó que desde el Ministerio de Hacienda les indicaron que "era la última propuesta si no que volvíamos atrás al acta número 5 donde ahora se ha logrado que todo nuestro sueldo sea remunerativo, que antes no lo teníamos, entonces sí, hoy nos dijo la ministra de Hacienda, que si no se aceptaba, volvíamos al número 5".

En cuánto a los conflictos internos que existen actualmente en UDAP, Quiroga dijo que " está en investigaciones y nuestro estatuto prevé, tenemos una comisión de disciplina y es está en investigación y ya veremos después que pasa, lo más importante ahora son los sueldos de nuestros docentes".

"Tenemos bien en claro que cuando hemos asumido lo primero están los docentes y lo que suceda en UDAP queda internamente en UDAP, por supuesto que no trabajás bien, pero el primer objetivo, principal, son los docentes, entonces ahora estamos para trabajar con ellos", dijo.

Mirá el video insertado al principio de la nota con todas las declaraciones.