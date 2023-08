ESI, mandatos y sexualidad: una charla académica y descontracturada para derribar tabúes

Algunos tomarán nota, otras escucharan atenramente, hay mucho para aprender, es que la sexóloga Valeria Farfan llegó a la provincia para dar una charla académica y descontracturada para derribar tabúes sobre ESI, mandatos y sexualidad.

“Vamos a hablar de todo lo que nos pasa cómo la ESI y nos ayuda a poder vivir una sexualidad más libre y plena”, dijo y agregó, “también de diversas prácticas sexuales y qué nos pasa en los encuentros que no decimos”.

Lo definió como una charla como para reflexionar y abrir puntas de debate para repensar la sexualidad, “siempre se nos enseñó de una manera muy arbitraria, muy ligada a la reproducción, muy coitocentrista y todo esto afecta a nuestros encuentros y la manera en la que nos relacionamos con nuestro cuerpo y con los demás”

Dijo además que la sociedad sanjuanina, y en general se a abriendo la cabeza interesándose por estos temas, “antes no lo poníamos en la agenda pero hoy, que haya una charla aquí en la universidad es revolucionario. La verdad es que me parece genial que vamos avanzando muchísimo con sociedad no solo acá en San Juan".

El carácter de la charla: Serio, el humor lo dejamos para mañana literalmente. “Vamos a tratar de quedar en la formalidad y vamos a reservar el humor para el show de mañana que voy a estar en Jobs en la Sala Z, haciendo mi unipersonal de Stand Up donde hablo de todo lo que nos pasa con la sexualidad pero más con humor”, finalizó.