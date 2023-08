La magia del "impro": un espacio que te enseña a decir "si y además" en la actuación y en la vida

Mariano Hatzenbuhler y Margarita Más, son actores especializados en improvisación. Ambos visitaron Tarde Trece y contaron sus experiencias. Además, hablaron sobre el formato teatral del que forman parte y cómo se desarrolla en diferentes maneras, sin premisas previas.

"Tenemos distintos formatos que pueden ser cortos, largos, catchmatch, un montón de formas. Por lo general, iniciamos con una escena que empieza desde cero, sin premisas. A veces a través de un título, fotos, algo muy pequeño y ahí empiezan las ideas", expresó el improvisador Mariano, relatando los modos de ejercer este tipo de actuaciones.

Hatzenbuhler también indicó, que en la improvisación, los actores se manejan a través de la regla del 'si' y 'además'. Es decir que se van aceptando distintas ideas de los participantes, donde todo puede suceder dependiendo de la imaginación de cada quien y nadie sabe donde terminará la historia que se interpreta.

En la entrevista, Mariano señaló que hacer este tipo de arte, teatral significó para él mas que una práctica. Ya que lo ayudó, al punto de cambiarle la vida, según contó. En un primer momento, él le indicó a la actriz que les enseñaba este tipo de arte, que usaba bastones como sostenes y la profesional le dijo, "a mí eso no me importa, al límite lo ponés vos", Seguido de ello, Mariano afirmó que desde ese momento, aprendió a ver las cosas de otra manera, al punto de dejar atrás la timidez y no considerar ninguna discapacidad como impedimento.

Se viene un show de "impro" imperdible este viernes en la Sala TeS

Por otra parte, la improvisadora Margarita, contó que están por estrenar un nuevo show en el local teatral sanjuanino ubicado en Rivadavia, por calle Juan B.Justo. En el que llevarán adelante una competencia a las 22.

Competirán los equipos Vulcanos y Lunaris y la entrada costará 1.500 pesos. Además, indicaron que se podrá conseguir por vía digital, en la plataforma Eventbrite con un descuento. Finalmente contaron que el dinero recaudado, se destina a la sala teatral y a los actores y escritores de las obras.