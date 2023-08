Carolina, la primera mujer chofer de autobombas de la provincia

La cabo Carolina Paredes, perteneciente a la Policía de San Juan, es bombera, y actualmente presta servicio en el Destacamento 5 de Caucete. Esta actividad, que ha marcado su vida, le genera un fuerte orgullo propio. Es que es la primera mujer que conduce autobombas en la provincia, según precisó en conversación telefónica con Tarde Trece.

Con 7 años en la fuerza, la cabo ha prestado servicio en el sector de guardias, en el cuartel de Rawson y el Central. Y lo que la destaca de otras mujeres en Bomberos, es que es chofer de estos vehículos de gran peso.

Carolina contó que se decidió a sacar el carnet profesional porque contaba con el apoyo de sus pares y sus superiores. E incluso la incitaron a hacerlo. 'Es na experiencia muy linda estar en cada destino que me ha tocado, y en el que estoy. Mis compañeros y mis superiores siempre me han apoyado, por lo que siempre se me hizo un poco más fácil el tomar la decisión'.

'Siento una satisfacción muy grande de tener esa posibilidad, me pone orgullosa’. Carolina contó que con carnet profesional para manejar camiones, es mirada de otra manera por la sociedad. Sin embargo, sus compañeros, sus autoridades y su familia siempre la apoyaron, y eso fue su motor en la empresa que encaró, y que ahora la distingue.

En el día a día de sus labores, que no se limitan a manejar el autobomba, Carolina asegura aprender con cada acción que le toca vivir en la calle. 'Ninguna de las situaciones que suceden en la calle es igual a otra situación, y eso te hace aprender. Además, la gente te agradece mucho por cumplir con la labor’, destacó.

Por otro lado, la bombera señaló: 'Lo llevo muy bien, aunque trabaje todos los días. Obviamente tengo la responsabilidad de cuidar a mis dos nenes, y es ahí cuando la familia me apoya, y lo hacen porque están orgullosas de mí'