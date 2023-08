La campaña de un artista local que se coló en un móvil de 'Intrusos'

Los artistas a nivel mundial cada vez deben ser más creativos a la hora de anunciar el lanzamiento de sus canciones, pensamos maneras diferentes de darse a conocer. Alguien que aplicó una efectiva manera de generar curiosidad en la gente fue el sanjuanino Lil Mow, el cual junto con su equipo colocó pasacalles en Buenos Aires con una frase de su más reciente tema llamado 'Sumeria'. Casi de casualidad, uno de ellos apareció de fondo en un móvil del conocido programa de chimentos 'Intrusos' con la modelo Pampita.

El propio artista urbano contó a Canal 13 cómo fue que se les ocurrió esta campaña de marketing. En ese sentido reveló que la idea surgió de dos miembros de su equipo de trabajo, precisamente de sus dos managers. Ellos suelen tener pensamientos que parecen inalcanzables y a partir de ese punto comienzan a gestionar para ver si existe alguna manera de concretarlo.

El artista se coló en el móvil de 'Intrusos'

'Esas ideas más locas las suelen tener Agustín y Román. Las formulan y entre los dos arman unas ideas súper locas. Entre los tres las debatimos. Los pasacalles se pusieron en puntos claves donde se puedan llegar a ver, justamente como pasó con lo de Pampita, se colocaron en lugares estratégicos donde puedan tener visibilidad. La frase que decidimos poner habla de que si vos le dedicas tiempo no va a haber forma en la que el éxito pueda esquivarte', expresó.

Si bien quizás ese letrero puntual fue el que más trascendencia tuvo, hay otro que se colocó en un lugar histórico para la escena del trap en Argentina. Se trata de Antezana 247, la conocida mansión donde vivió el grupo 'Modo Diablo', grandes responsables del éxito internacional que están teniendo los artistas argentinos actualmente. Esta agrupación estaba compuesta por Ysy A, Neo Pistea y Duki.

'Yo ese día no fui, fueron ellos. Todavía no puedo conocer la 'Mansión del Trap'. Lo que puedo decir es que me puso la piel de gallina el hecho de estar tan cerca de esa energía. Soy muy creyente de las energías y que esa frase: 'Era cuestión de tiempo para que entrara Lil Mow', estuviera tan cerca de la energía de ellos fue algo increíble', sentenció.

Cabe destacar que Lil Mow y sus colegas ya habían aplicado esta idea en San Juan anteriormente. Semanas antes de que el sanjuanino fuera telonero de María Becerra en la última Fiesta Nacional del Sol, se colocaron pasacalles en distintos cruces locales. En ese momento el mensaje fue: 'Si no lo viste no sos sanjuanino', promocionando una versión extendida de su tema 'Ciudad del Calor', el cual justamente habla de San Juan.