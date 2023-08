José Antonio Sabaté es el creador del evento que busca el mejor bartender del país. Se trata del Campeonato Nacional, que en este 2023 se desarrollará en octubre, en suelo tucumano.

Sabaté dialogó con Canal 13 y explicó que quien gane el campeonato local, es decir, el mejor barista de San Juan, representará a la provincia en el nacional de octubre en Tucumán.

"El 1 de octubre vamos a hacer el nacional donde va a ir el representante de San Juan, a representar la provincia para elegir quién va a ser el mejor barista de toda la argentina del 2023. Yo estoy muy impresionado con el café de Juan que está muy rico. Vine especialmente para este momento y ya vamos a ver qué onda", explicó.

Cómo darse cuenta para comprar un café puro sin aditivos

Al respecto, dijo que "el primer paso es que busquen un café que no sea torrado, que no sea tostado con azúcar. Te vas a dar cuenta de eso en los ingredientes, fijarte que el único ingrediente sea café. Si tiene cualquier otro ingrediente es torrado, y si no dice los ingredientes, porque algunos también los ocultan, fijate que no tengan calorías. Y de ahí es todo para arriba, si es café de especialidad buenísimo, pero la primer batalla es eso, que no sea torrado".

La grieta del café: ¿se le puede poner azúcar o mezclar con leche?

