El Edificio 9 de Julio pasará a manos del Poder Judicial de San Juan

El Poder Judicial de San Juan contará con un nuevo espacio para albergar a diversos organismos que actualmente funcionan en distintos edificios de la capital provincial. Se trata del Edificio 9 de Julio, ubicado entre calles Jujuy, avenida Ignacio de la Roza, Aberastain y Bartolomé Mitre.

El acuerdo se concretó este lunes en Casa de Gobierno, con la presencia del gobernador Sergio Uñac, el vicegobernador Roberto Gattoni, los ministros de la Corte de Justicia Guillermo Horacio De Sanctis, Daniel Olivares Yapur, Marcelo Lima y Juan José Victoria, el fiscal general Eduardo Quattropani, y los ministros de Gobierno Alberto Hensel y de Obras y Servicios Públicos Julio Ortiz Andino.

Para referirse al tema, Olivares Yapur explicó que “en el edificio se están realizando diversas obras. Sobre los juzgados que se instalarían allí, aún no hay determinación. Los técnicos comenzaron a analizar los planos para estudiar aspectos de viabilidad. Pero por la cantidad de metros cuadrados que tiene la construcción, es posible que se radiquen en el lugar el Anexo Jujuy, donde está todo el Foro Civil y el Mitre, donde se encuentra actualmente el Foro Laboral y de Familia. También es probable que ubiquemos allí a toda la Justicia de Paz de la Ciudad Capital”, expresó el letrado.

No obstante, el traslado no será inmediato, ya que el Edificio 9 de Julio aún se encuentra en proceso de obras, que incluyen la finalización de los cimientos y la readecuación para el funcionamiento del Poder Judicial. "Aún no hay estimación de fecha para trasladar los juzgados, dado que el lugar está con desarrollo de obras, entre ellas la de culminación del proceso de cimientos del edificio y que tiene todavía un plazo de 6 meses más de trabajo. Posterior a esto, hay que hacer la readecuación para el Poder Judicial y para ello habrá que llamar a licitación; seguramente será el próximo año", indicó el letrado

De acuerdo a lo informado por Olivares Yapur, “la Ciudad Judicial tiene casi terminado el Proyecto Ejecutivo, pero la licitación no se realizó por problemas de financiamiento, dado que es una obra de gran envergadura y es necesario que esté establecido el gobierno a nivel nacional para evaluar la financiación del proyecto”.