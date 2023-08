Expertos del mundo llegan a San Juan para un simulacro de terremoto

El titular de Protección Civil de la Provincia, Carlos Heredia, compartió detalles sobre un trabajo coordinado que involucra a diversos sectores de la provincia para fortalecer la acción preventiva en caso de catástrofes. En una entrevista exclusiva con Cien por Hora, Heredia brindó información sobre la realización de un simulacro de terremoto programado por la Agencia de Naciones Unidas a través de la Oficina de Asuntos Humanitarios, en colaboración con entidades nacionales y provinciales.

Durante la conversación, Carlos Heredia explicó que, a partir del día de este lunes y hasta el viernes, se llevará a cabo en San Juan una simulación de terremoto destructivo. Este evento ha sido planificado y coordinado por diversas instancias, incluyendo la Secretaría de Seguridad provincial y el equipo de Protección Civil.

La simulación tiene como objetivo principal evaluar la capacidad de coordinación y respuesta ante un escenario hipotético de terremoto destructivo. El ejercicio involucra a organizaciones provinciales, nacionales e internacionales para observar cómo se llevarían a cabo las tareas de coordinación en diferentes niveles.

En cuanto al marco internacional de este simulacro, Heredia detalló que la Agencia de Naciones Unidas y los Ministerios de Relaciones Exteriores y Seguridad de la Nación son los encargados de orquestar esta iniciativa. El evento cuenta con la participación de más de 300 actores provenientes de más de 21 países intervinientes.

El titular de Protección Civil señaló que este tipo de simulacros es esencial para poner en práctica protocolos y procedimientos estandarizados a nivel internacional. A través de la simulación, cada participante analiza cómo abordar la situación hipotética, generando una valiosa retroalimentación que permite mejorar la capacidad de respuesta en situaciones reales. Este simulacro en San Juan es uno de los dos programados a nivel mundial para este año, siendo el otro llevado a cabo en Australia la semana pasada. En esta línea, señaló que el simulacro correspondiente a América, será en tierra sanjuanina.

El evento se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán y el Centro Cultural Conte Grand, desde el 28 de agosto hasta el 1 de septiembre.

Además, mencionó que este es particular, porque los demás procedimientos se llevaron a cabo en capitales de países, y en este caso no. "Es un desafío importante para organización de logística y por supuesto de coordinación", dijo Heredia. Ate la consulta sobre como se llevará a cabo, dio a conocer que "es un trabajo de escritorio, no va a haber movimiento operativo como los simulacros que hacemos nosotros. Esto es una simulación de escritorio, de gestión pero no va a haber desplazamiento".

El tema de la evaluación se lleva a cabo mediante hipótesis. Según explicó: "se va trabajando de manera diaria. Hay un cronograma, hay una unión general del ejercicio, se va evaluando todos los días, al menos dos veces, y después hay una evaluación y una puesta en común al final del día viernes". Cabe mencionar que tal evento tiene el objetivo de orientar, organizar y coordinar acciones de Gestión Integral del Riesgo de Desastres por parte de las agencias y organismos capacitados para brindar respuestas con el fin de salvar vidas y retornar a la normalidad.