Colocaron semáforos en uno de los tramos más temidos de la Ruta 40

El pasado miércoles 26 de julio la provincia de San Juan registró una nueva tragedia vial. En ese momento se registró el fallecimiento de Rodrigo Emanuel López Oliva de 29 años, por un choque en el cruce de Ruta Nacional 40 y calle 10. En las últimas horas, se colocaron semáforos en un tramo que comprende esta temida intersección. Sin embargo, los mismos todavía no funcionan.

Las autoridades siguen realizando obras menores sobre la Ruta Nacional 40. Las mismas tienen el objetivo de obligar a los conductores a reducir la velocidad en la que circulan por la zona, evitando que se produzcan nuevos siniestros en los diferentes cruces. En ese marco, se decidió colocaron semáforos en la intersección tanto con la calle 9 como en la 11, para que ese tramo esté un poco más controlado a nivel de velocidad.

No obstante, es importante aclarar que los mismos todavía no están activos ni siquiera de forma intermitente. En ese sentido se desconoce cuando comenzarían a operar de manera definitiva. Sin embargo, esta no fue la única medida que se tomó en el lugar velando por la seguridad de los sanjuaninos.

Se trata de que además se realizó la colocación de múltiples luminarias LED en la zona, para que por las noches la visibilidad no sea un problema para los conductores que por allí circulen.