El Centro Comercial de Capital aseguró que no podrán hacer frente al bono de $60 mil

Las voces de los empresarios sanjuaninos en contra del bono de $60.000 empezaron a levantarse ni bien el domingo el ministro de Economía, Sergio Massa anunció la medida. En lo que respecta al comercio local, Laura Zini, presidenta del Centro Comercial de Capital aseguró en Tarde Trece, que no podrán hacer frente a este refuerzo económico que el Gobierno estableció.

La comerciante se mostró muy molesta por la medida, a la cual calificó de ‘electoralista’. Luego expresó: 'Estamos muy preocupados porque entendemos que esta lucha por el modo que se ha hecho es una imposición del pago de una suma fija al sector comercio'

'Venimos de 10 meses de caídas de ventas continuas, venimos de una recesión económica donde ustedes mismos ven que los comercios están vacíos. El comerciante de Capital en estos momentos no está en condiciones de asumir un costo fijo a los costos que ya tenemos previstos y que hay que salir a afrontar', manifestó.

Zini señaló que desde el sector entienden que se trata de una medida que no va a solucionar el problema de fondo como la alta inflación, la falta de exportaciones. 'Es una situación muy grave, y no es porque el comerciante no quiera pagar el bono, sino que no puede pagarlo', expresó.

Por otro lado, la presidenta del Centro Comercial de Capital señaló que esta imposibilidad de pagar el bono no debe de resentir las relaciones con los empleados.

En cuanto a la actualidad salarial del comercio capitalino, Zini contó que desde principios de agosto firmó una paritaria salarial. 'Nosotros tenemos un marco donde se hacen todos los acuerdos y están representados todos los sectores, por eso firmamos un acuerdo salarial para justamente tratar de acompañar este proceso inflacionario. Por eso decimos que este bono no se ajusta a este proceso, y que con esto se pone en riesgo la situación del comercio, porque el comercio vive de una situación diaria, necesitamos del día a día', explicó.

Por último, la empresaria señaló que estas medidas no le solucionarán al trabajador su situación económica, sino que solamente podrá palear su situación por uno o dos meses. ‘Con esta medida no vamos a solucionar los problemas. Evidentemente se confunde la función de un ministro de economía con la de candidato. Si esta medida estuviera en un marco de un plan económico, nosotros podríamos decir vamos a encaminar esta situación, vamos a acompañarla’, expresó Zini.