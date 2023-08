El IPV abrió la elección de barrios para el próximo sorteo: lo que debes saber

Desde las 8 de la mañana de este martes se puso en funcionamiento la alternativa en línea para elegir el barrio al cual uno desea postularse en el próximo sorteo de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), programado para noviembre próximo. Es importante destacar que únicamente aquellas personas que ya figuren en el padrón original del IPV tienen la opción de seleccionar el barrio. El plazo para realizar este trámite estará disponible hasta el próximo 29 de septiembre, garantizando que los candidatos puedan optar por el conjunto habitacional que mejor se ajuste a sus necesidades.

En el próximo mes de noviembre, el IPV tiene previsto sortear más de 1.600 soluciones habitacionales en diferentes departamentos de la provincia. En relación a la selección de barrios, Marcelo Yornet, director del Instituto, aclaró que "es importante enfatizar que estar en el padrón del IPV no garantiza automáticamente la participación en el sorteo; se debe acceder al sitio web y elegir el barrio en el que se desea participar. Esto es crucial. No es necesario acudir al Centro Cívico, ya que no se aceptarán cambios de domicilio ni nuevas inscripciones".

Yornet añadió que en el contexto de la fase de elección de barrios, "nos desplazaremos con la oficina móvil a los departamentos más alejados, ya que habrá sorteos tanto en la zona del Gran San Juan como en departamentos cercanos y distantes".

El proceso para elegir un barrio con el fin de participar consta de los siguientes pasos:

1- Ingresar a www.ipv.sanjuan.gob.ar y seleccionar el botón Sorteo Provincial de Viviendas.

2- En el apartado Sorteo Provincial de Viviendas 2023, seleccionar el botón Elegí tu Barrio

3- Para poder escoger el barrio, el sistema solicita: número de inscripción del grupo familiar, DNI del titular del grupo familiar y DNI de uno de los miembros de ese grupo.

4- Una vez completados los datos del grupo familiar y conforme al domicilio declarado en la inscripción de IPV, se desplegarán los barrios disponibles para que el/la postulante elija. Cabe destacar que sólo puede elegirse un barrio.

5- Definido el barrio para participar, el/la postulante deberá aceptar las bases y condiciones y seleccionar la opción Elegir este barrio.

6- El sistema solicitará que el/la postulante indique su número de celular y enviará un PIN de confirmación. De ese modo, la elección de barrio estará correctamente realizada.

Cabe destacar que, hasta el 29 de septiembre, quienes deseen modificar la elección de su barrio, podrán hacerlo con el PIN enviado al número de celular indicado, repitiendo los pasos antes mencionado. Los sorteos se realizarán en la Caja de Acción Social del 1 al 10 de noviembre y se transmitirán a través de SI San Juan. Se solicita a la población no asistir al lugar, ya que no está autorizado el ingreso al recinto.