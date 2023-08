Plan FinEs: por falta de fondos de Nación, no se abren nuevas etapas

El Plan FinEs siempre suele ser de los que generan más interés en los argentinos que buscan concluir sus estudios primarios o secundarios. Acerca de este programa, desde San Juan explicaron que no se han abierto nuevas etapas debido a que todavía no reciben el dinero que debe enviar Nación para que el mismo pueda llegar a más personas.

Cecilia Trincado, ministra de Educación, explicó ante el móvil de Canal 13 cuál es la situación que se vive actualmente respecto a este plan tan solicitado. Sobre esto mencionó que si bien no sean abierto nuevas etapas por el momento, esto no quiere decir que sea algo permanente.

'Hemos finalizado una etapa y no se está abriendo una nueva, pero por ahora, no significa que este cerrado de manera definitiva. Como todos saben el Plan FinEs es un programa nacional, entonces dependemos de los fondos nacionales para este tipo de planes. No se han hecho todavía los desembolsos de próximas etapas, entonces por eso lo hemos suspendido hasta nuevo aviso', expresó.

A pesar de esta situación, Trincado explicó que no todos estos plan se han frenado de golpe sino que hay algunos que siguen funcionado de manera habitual. Estos son lo que cuyo aspecto económico dependen de gremios, intendencias u otros organismos.

'De igual manera continúan todos los planes fines que tenemos por convenio con intendencias, industrias, con gremios, en los casos donde ellos son los que abonan los salarios de los tutores de Plan FinEs. Esos continúan normalmente. No se ha ampliado el universo, no se continúa con algunas etapas de esos planes que venían circulando, entonces por una cuestión de prudencia justamente lo hemos detenido hasta tener un aviso certero de Nación', manifestó.

Por último, la entrevistada aclaró que no se ha dejado de asistir a ningún estudiante en medio de su año lectivo, es simplemente que no se ha incluido a más personas dentro del plan por el momento. Desde San Juan esperan que todo se normalice cuando reciban una respuesta por parte de Nación.

'No se ha dejado a la mitad del cursado de alguno, ninguno ha quedado a la mitad. Ha cerrado el Plan FinEs 1, esa gente en algún momento deberá inscribirse en FinEs 2 y en otro momento en FinEs 3 pero son independientes. Se han cerrado esas etapas, vamos a prudentemente anunciarlo cuando sepamos como sigue todo en Nación', sentenció.