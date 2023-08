Protesta de vecinos no censados por el IPV: 'Nos quieren dejar en un asentamiento'

Por la mañana de este martes 29 de agosto se llevó a cabo una reunión del IPV en el Estadio Marcelo García en Pocito. En ese contexto un grupo de vecinos llegó a manifestarse pacíficamente, asegurando que no los censaron debidamente para entregarles una casa. En ese sentido, una de estas personas mencionó que les cortarían tanto el servicio de agua y luz próximamente cuando las personas que si fueron anotados obtengan sus nuevas viviendas.

Este encuentro en cuestión se dio entre personal operativo del Instituto Provincial de la Vivienda y aquellos que accederán a viviendas del barrio Pampas. Fue allí cuando llegó este grupo de vecinos. Susana Avellá, una de las manifestantes presentes, habló con el móvil de Canal 13 para explicar la situación.

'El motivo de esto es que no nos dan solución. Nos dicen que no nos pueden ayudar porque no estamos censados. Hay gente que ya estaba viviendo en el asentamiento y no las han agregado a las planillas. Lo que nos ofrecieron desde el IPV son $100 mil y una cuenta ahorro para que vayamos pagando las casas, pero sin decirnos cuánto tiempo vamos a tener que esperar. Hablé con una de las licenciadas del IPV y nos dijo que nos quedemos en el asentamiento porque no hay solución para nosotros', expresó.

Posteriormente Avellá brindó más datos acerca de este terreno donde hay varias viviendas precarias. Precisamente la mujer contó cuántos son los grupos familiares que están vivienda esta situación al no haber sido censados. Cabe recordar que en diferentes asentamientos se dio la práctica en la que varias personas se mudaron al lugar luego del terremoto, para tratar de conseguir una solución habitacional. Sin embargo, ella mencionó que este no sería su caso ya que ellos si residían en la zona.

'Somos del 'Asentamiento Las Colminas', estamos ubicados en calle Aberastain entre 15 y 17. Somos un total de 69 familias que estamos fuera del censo. Nos dijeron que no estábamos viviendo en el lugar y en mi caso si estaba viviendo, nada más que como tenía mi casa levantada y todavía no metía los muebles, me dijeron que no me correspondía porque recién me venía a vivir ahí, que no había pasado el terremoto en el lugar. Hay mucha gente que les ha pasado que por no tener el techo puesto o los muebles adentro, no los agregaron a la planilla del censo', aseguró.

Por último, la vecina aseguró que ellos no sólo se quedaron con el reclamo presencial sino que directamente fueron por la vía legal. Esto se debe a que enviaron una carta documento a la sede del Instituto Provincial de la Vivienda, la cual no fue respondida por el momento.

'Hemos enviado una carta documento el 11 de agosto al IPV, tenían 72 horas para responderla y todavía no tenemos novedades de nada. Ahí pedíamos que nos den una solución, queremos saber qué va a pasar con nosotros. Si bien ellos dicen que no tienen casas para nosotros, que nos digan que va a pasar porque nos quieren dejar en el asentamiento pero sin luz ni agua. Si bien hoy en día tenemos los servicios y algunas casas tienen conexiones clandestinas, ellos han dicho que van a sacar todos los medidores para que no tengamos ninguna conexión', sentenció.