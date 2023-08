Tres claves sobre la vasectomía, explicadas por un médico sanjuanino

El urólogo sanjuanino Leo Montión, fue entrevistado recientemente en Tarde Trece para hablar sobre la vasectomía y desmitificar algunos aspectos asociados a esta intervención quirúrgica. Durante la entrevista, el especialista proporcionó tres claves que fomentan la consideración de esta opción anticonceptiva por parte de los hombres.

La primera clave destacada por el urólogo es que la vasectomía es una operación de baja complejidad y no invasiva. Montión afirmó que la intervención no requiere incisiones o suturas significativas. Esto proporciona una pronta recuperación y disminuye el riesgo de complicaciones postoperatorias. Además no influye en la erección.

Otra ventaja mencionada por el especialista es que la vasectomía requiere un postoperatorio mínimo. Los pacientes generalmente pueden retomar sus actividades cotidianas dentro de las 48 horas posteriores a la cirugía. Esto se traduce en una intervención de corta duración que no compromete la rutina diaria de los hombres.

La tercera clave resaltada por Montión, fue la duración de la intervención en sí misma. El urólogo explicó que se trata de un procedimiento que apenas toma alrededor de media hora para completarse. Esta brevedad en la duración de la vasectomía es una importante ventaja para aquellos que pueden tener preocupaciones en cuanto al tiempo y los compromisos laborales o familiares.

Por otro lado, el especialista contó que cada vez mas sanjuaninos se animan a este tipo de intervenciones. Y que la edad, no es impedimento para quienes asisten a la consulta, ya que la longevidad no afecta en nada al procedimiento quirúrgico.

Mirá la nota completa aquí: