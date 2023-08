Héroe: un colectivero de Red Tulum salvó a un joven pasajero

El pasado miércoles por la noche un colectivero sanjuanino tuvo una jornada laboral bastante atípica. Al poco tiempo de haber iniciado su turno, un pasajero se descompensó en el interior de la unidad. Ante esta situación él decidió incumplir con su recorrido para poder llevar hasta el hospital a este muchacho que no reaccionaba.

Nicolás Morales es el colectivero que vivió esta inesperada situación, la cual relató con lujo de detalles a Diario 13. Él había cumplido con su horario por la mañana del pasado 2 de agosto, pero decidió hacer horas extra por la noche. Su tarea comenzó a las 21:00 cuando otro chofer le entregó esta unidad de la línea C de la Empresa Mayo. Todo parecía ser algo normal hasta que apenas 30 minutos después de manejar el ómnibus, algo sorpresivo sucedió con un pasajero que acababa de subir.

'Fue una descompensación que en principio parecía un ataque de epilepsia. Cayó descompensado en el colectivo, llamamos a la ambulancia y se demoró en venir. Llegó la policía que me decía que no podía abrir paso, entonces decidimos con 4 pasajeras trasladarlo hasta el hospital. Venía sobre calle Las Heras antes de llegar a Córdoba. Él venía sólo, era un muchacho joven de entre unos 20 y 25 años aproximadamente', expresó.

Por recomendación de los efectivos policiales que estaban ahí en un principio Morales se quedó a esperar por el arribo de la ambulancia. Sin embargo, después de aguardar por más de 20 minutos por profesionales médicos que que no llegaron, él en conjunto con las pasajeras que estaban en la unidad en ese momento decidieron ir hasta el hospital Rawson.

'Justo estaba viajando una enfermera, tratamos de hacerle los primeros auxilios, más que nada ver como estaba y si estaba consciente. Queríamos ver si reaccionaba, lo pusimos de costado y decidimos trasladarlo hasta el hospital Rawson. Una vez que llegué uno de los guardias privados que estaban ahí me preguntó el interno del colectivo y mi nombre nada más', manifestó.

Gracias a la asistencia de la enfermera y a que él actuó de esta forma poniéndose en el lugar del afectado, el muchacho pudo recibir la asistencia médica que requería. Cabe destacar que las autoridades no brindaron información acerca de este caso. No obstante, Morales aseguró que lo que habría ocurrido es que el muchacho había consumido marihuana y eso derivó en que se desvaneciera.

'No he recibido más datos del estado en el que está el chico. En teoría debe estar bien. Lo que en realidad había pasado era que él había consumido marihuana y eso le produjo un ataque de epilepsia. Eso fue lo que me dijo la enfermera que me ayudó a atenderlo. Ella ya venía viajando en el colectivo con nosotros pero se tuvo que bajar en un momento porque se tenía que ir a trabajar y llegaba tarde. Con las pasajeras que me acompañaron hasta el hospital retomé el recorrido según el horario y ellas pudieron llegar a su casa', sentenció.