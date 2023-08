Juani ya puede sonreir y volverá a San Juan

A fines del año pasado, se conoció la historia de Juan Cruz Ortola. Un nene sanjuanino que sufrió un importante daño cerebral luego de haber contraído meningitis por neumococo. Ahora, la mamá del nene Florencia Gómez, comentó que después de 9 meses en tratamiento, su hijo ya come por sus propios miedos y hasta sonríe. Es por esto, que volverán a San Juan a seguir con el tratamiento.

Florencia comentó que los primeros tres meses que estuvo en Buenos Aires, Juan Cruz no tuvo avances. “Le estabilizaron los vómitos. Porque en San Juan vomitaba fácilmente cuatro o cinco veces por día, no le encontraran la causa y acá –por el hospital Fleni- lo estabilizaron. Estuvo tres meses dormido, hasta que un día su cabecita parece que hizo un click y empezó a mirar. Recuperó mucho en la estimulación visual, ahora sigue a las personas, trata de comunicarse con la mirada todo el tiempo y balbucea”, dijo la mamá del pequeño y comentó que están trabajando fuertemente para que Juani pueda sostener su cabeza por sí mismo.

Noticias Relacionadas Juani consiguió cobertura para su tratamiento, pero aún necesita colaboración

Luego de todos esos avances, Juani tuvo algunos bajones, producidos porque la la válvula que controla la hidorcefalia no estaba funcionando bien y por la falta de medicación, sin embargo, pudo sortear esos problema y ahora sigue mejorando.“Ahora sonríe un montón, sigue mucho con la cabeza y gira para los dos lados. Antes sólo giraba para la izquierda y va ganando un poco más de sostén. Vuelve a San Juan con la internación domiciliaria porque todavía no logra comer todo lo necesario entonces hay que seguir estimulación, sobre todo lo relacionado con la comunicación no verbal porque no sabemos si él va a poder hablar o no”, agregó y dijo que no creen que pueda volver a caminar.

Florencia dijo que su hijo y ella regresarán a la provincia, posiblemente el 11 de agosto, gracias a que ya consiguieron la silla de ruedas que el pequeño necesita para continuar con su rehabilitación. “Seguirá con terapias tanto dentro de casa, que son las que van a poner la obra social y por fuera también. Hemos conseguido otras terapias que no las cubre la obra social, pero que las realizaremos con esfuerzo y se pagarán porque es lo que él realmente necesita. Ahora es el tiempo de estimular, porque son chiquitos y tienen una plasticidad cerebral increíble”, concluyó la mamá que siempre agradece a todos los sanjuaninos que los ayudaron económicamente para que ellos pudieran llegara a Buenos Aires.