Conocé donde y cuándo podrás hacerte un chequeo de salud gratis

El Ministerio de Salud Pública, informó cuando será el nuevo operativo de "Mujeres mas sanas". Se trata de un tráiler sanitario en el que la comunidad femenina, podrá realizarse diversos chequeos médicos, sin necesidad de trasladarse a hospitales u otros centros asistenciales. Se trabajará en conjunto con el Centro de Adiestramiento DR. René Favaloro.

En esta ocasión, el móvil se dirigirá a la Unión Vecinal Larman, ubicada en calle 12 de octubre e Independencia, departamento Rawson. El encuentro sanitario será desde las 8 a las 11, el día sábado 5 de agosto.

En el lugar, las mujeres tendrán acceso a la realización de test de HPV (detección del virus de papiloma humano), colocación de dispositivos mamarios. y test de SOMF (detección de sangre oculta en la materia fecal) Cabe mencionar, que este último estudio, también se le realizará a hombres de entre 50 y 75 años.

Vale decir que, cada uno de los estudios antes mencionados tienen su preparación especial. En el caso de:

-Dispositivos mamarios: las mujeres no deberán colocarse desodorante, ni cremas en sus senos antes del procedimiento. También deberán llevar puesto un corpiño de tipo deportivo, sin aros metálicos en sus costuras. Además informaron profesionales de la salud, que no podrán realizarse este estudio mujeres que estén amamantando, con cáncer de mamas, con cirugía no estética en el busto, mujeres embarazadas y que hayan tenido un control mamario realizado en los últimos 12 meses. Las edades para hacer el procedimiento, oscilan entre los 25 y 79 años.

-Test SOMF: quienes se realicen este estudio, no deben presentar diarrea, ni constipación, no han de tener hemorroides, ni sangrado intestinal. Tampoco, han de tener diagnóstico de anemia. Por último, no deben antecedentes familiares de pólipos intestinales, ni cáncer de colon.

-Test HPV: Para realizarse el procedimiento, las mujeres no deben estar en su ciclo menstrual.