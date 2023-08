Por falta de importaciones, uno de los aviones de la provincia no se puede utilizar

La provincia se ha encontrado con un problema a partir de una puesta a punto de uno de sus aeronaves sanitarios. Según explicó a Tarde Trece, Mario Aubone, director de aeronáutica del helicóptero y los dos aviones provinciales, uno de estos últimos (el último que el Estado adquirió en 2018), se encuentra no operativo por la falta de un repuesto, que no puede ingresar al país por las restricciones a las importaciones.

Aubone detalló que a esta aeronave le tocaba la inspección anual de rigor. En esa puesta punto, se le detectó que uno de sus componentes estaba dañado, y que sin el repuesto no puede volar. La provincia se contactó con la empresa del exterior y lo solicitó, pero se encontró con un problema.

Dos resoluciones del Banco Central de octubre del 2022, establecieron un nuevo procedimiento que se debe llevar a cabo para solicitar un repuesto que viene del extranjero. En esta acción, interviene la AFIP, que le otorga al solicitante un plazo de 6 meses de espera para poder pagar ese componente. Es decir, que en ese periodo las divisas salgan al exterior para completar la compra.

El problema con el que se encuentra la provincia, es que el componente no puede esperar tanto tiempo, porque la entidad bancaria donde se realiza el giro de divisas, le exige al comprador que presente los papeles de ingreso aduanero del repuesto. Eso no puede ocurrir, puesto que ninguna empresa extranjera mandará un repuesto quedado por ese tiempo. En este sentido, hay que aclarar que el Estado provincial no puede valerse de una tarjeta de crédito o una cuenta en el exterior en dólares para hacer efectiva la compra de este repuesto.

'Tenemos que estar apelando al ingenio para presentar batalla a este gran problema', sostuvo Aubone. Quien además detalló que estas resoluciones contemplan excepciones en entidades nacionales o para insumos médicos. El director de aeronáutica contó que ya solicitaron al Banco Central que esta operación sea considerada una excepción, para así facilitar la compra del componente que le está faltando al avión para volver a quedar operativo.