Un sanjuanino le exige el pago de una deuda millonaria a Desarrollo Social

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación tiene una sede en San Juan, ubicada en el departamento Capital. Ese edificio pertenece a una mujer que falleció hace 2 años, por lo que sus herederos ahora son quienes deben acordar el alquiler con las autoridades. Una de las personas que ahora es propietaria del edificio, asegura que desde hace años que no les pagan por lo que se generó una deuda que superaría los 8 millones de pesos.

El establecimiento en cuestión se encuentra situado en calle 9 de Julio antes de General Acha. Una de las personas que ahora está a cargo del edificio es Jorge Vázquez, quien en comunicación con Cien por Hora explicó todos los detalles de este conflicto que se sostiene desde hace prácticamente 5 años.

'Reclamamos una deuda del 2018 a Desarrollo Social de la Nación. El problema empieza con una persona que se hacía cargo de los alquileres de mi suegra, quien falleció en el 2021. Tomamos conocimiento de esos alquileres y vimos los contratos más o menos en agosto de 2021. Ahí nos dimos cuenta de lo que es el canon locativo que tenían esos alquileres, que no coincidían con los cánones reales. Desde esa fecha estamos tratando de comunicarnos con esa gente de Nación', explicó.

Siguiendo en la misma línea, Vázquez manifestó que él fue hasta el lugar para hablar con alguna autoridad para que le explique que era lo que estaba ocurriendo. Ahí lo recibió Romina Albarracín, encargada de representar a Desarrollo Social de Nación en San Juan. Ella le aseguró que todo lo que tiene que ver con alquileres se maneja a nivel nacional, por lo que desde la provincia no pueden resolver.

'Nos llamaron de Buenos Aires 3 o 4 personas. La última que llamó fue Fabiana Monico, que es en teoría la encargada de los alquileres en San Juan, y no tuvimos respuesta. Envié toda clase de mensajes, le envié mail y la llamé para tratar de resolver esto de la mejor manera sin tener que llegar a las instancias judiciales. No se comunica nadie, no me dan solución. Imaginen que es un ente de estas características y está sin contrato desde el 2018, no lo entiendo', afirmó.

En vida la suegra de Vázquez había dejado a un corredor inmobiliario de apellido Quiroga a cargo de controlar estos pagos mensuales por el alquiler. El entrevistado pudo hablar con él en persona y le recriminó por los valores tan bajos que estaba cobrando por ceder el edificio. Frente a este escenario decidieron hacerse cargo los familiares de la anterior dueña fallecida, haciendo a un lado a este hombre murió poco después.

'Le dije que inmediatamente dejara de manejar ese tema, que nos íbamos a encargar nosotros. De Nación quisieron burlarse de mi, querían pagarnos 30.000 hasta agosto del 2022 y lo rechacé. Les dije que íbamos a empezar con un piso del 2020 de 100.000 a la fecha como mínimo hasta agosto desde 2023. Quedaron de llamarme y hasta la fecha no ha sucedido. Llamaron para querer arreglar una renovación, pero cómo vamos a renovar si todavía no arreglamos la deuda. Yo saqué un estimativo con un piso de 100.000 y estamos hablando de unos 8.500.000 de deuda más o menos', manifestó.

Por último, el damnificado se mostró preocupado frente al cambio de autoridades que ocurrirá en los próximos meses tanto en la provincia como a nivel nacional. Esto se debe a que esta situación podría demorar aún más la regularización de esta gran deuda.

'No percibimos nada del pago de este alquiler. Siempre tuvimos la buena voluntad de seguirles alquilando, pero al no haber respuesta no vamos a poder. Estamos con muchos temas judiciales y yo ya quiero empezar a cerrar etapas porque ya me tienen muy atrasado. Voy a apelar a su buena voluntad para que normalicen esta deuda. Romina Albarracín tengo entendido que no va a trabajar más en la coordinación en San Juan y Nación pasará lo mismo, mientras nosotros seguimos estando para lo último', sentenció.