¿Quién fue San Cayetano? ¿Cómo le pide la gente?

San Cayetano es un santo muy querido por el pueblo, especialmente en momentos de crisis social y económica, cuando despierta aún más interés y devoción entre los fieles que le piden por la paz, el pan y el trabajo.

Cada 7 de agosto, se celebra la obra y la devoción a San Cayetano de Thiene, un ferviente defensor de la caridad y la justicia social. Su enfoque en proporcionar "pan, paz y trabajo" para todos, especialmente para los más necesitados, lo convierte en un modelo inspirador de compasión y ayuda a los menos afortunados.

Muchas personas recurren a él en busca de intercesión en asuntos laborales, ya que en un mundo donde la estabilidad económica es esencial, San Cayetano brinda esperanza y consuelo a aquellos que buscan oportunidades y seguridad en sus carreras.

La devoción a San Cayetano promueve la solidaridad y la comunidad, ya que sus seguidores se unen en la búsqueda de soluciones para los desafíos económicos y sociales que enfrenta la gente. La importancia de ayudar a los demás y formar una comunidad que se preocupa por el bienestar de todos es una valiosa lección en un mundo cada vez más interconectado.

Siempre según la fe católica, Gaetano di Thiene, el verdadero nombre de San Cayetano, nació el 1 de octubre de 1480 en Vicenza. Era hijo de los condes de Thiene, una familia muy rica. Sin embargo, San Cayetano se desprendió de todos sus bienes y los repartió entre los pobres. Gaetano di Thiene estudió en la Universidad de Padua y obtuvo dos doctorados antes de instalarse en Roma y llegar a ser secretario privado del papa Julio II y notario de la Santa Sede. El fue conocido en el siglo XVI por su profundo compromiso con el servicio a los menos afortunados y su énfasis en la caridad y el trabajo como pilares de la vida cristiana.

A pesar de provenir de una familia noble, San Cayetano eligió una vida de humildad y servicio en lugar de seguir una vida de comodidades. Fundó la Orden de los Clérigos Regulares, conocidos como "teatinos", una orden religiosa centrada en la vida apostólica, la enseñanza y el servicio a los necesitados.

Su énfasis en el "pan, paz y trabajo" lo llevó a trabajar incansablemente para ayudar a los pobres y desfavorecidos, abogando por la justicia social y la dignidad humana. Su legado como santo de la caridad y el trabajo ha inspirado a generaciones de creyentes a vivir una vida de servicio y compasión hacia los demás, recordándoles la importancia de la solidaridad y el cuidado mutuo en la sociedad.

Oraciones a San Cayetano

Para la protección

Mira hacia abajo, Señor y Santísimo Padre, desde tu morada celestial, sobre esta Oblea Santa que te ofrece a tu hijo y a nuestro Señor, por los pecados de sus hermanos, sé misericordioso a pesar de todos los males del mundo; escucha la voz de la sangre de tu Hijo Jesucristo, que te clama desde la Cruz; concédeme protección, Señor, mis necesidades por la intercesión de San Cayetano, el protector de nuestro pueblo, y trata conmigo de acuerdo a tu misericordia. Amén

Para conseguir trabajo urgente

Oh glorioso San Cayetano, Padre de la Divina Providencia, no permitas que nuestros hogares carezcan de las necesidades básicas. Su mano liberal concederá nuestras peticiones a su debido tiempo.

Glorioso San Cayetano, concédeme lo que te pido (ayúdame a conseguir trabajo), intercede por mi ante Dios.

Glorioso San Cayetano aclamado por todos como padre de la Divina Providencia intercede por la ayuda, que te pido hazme el milagro, estoy aquí hoy ante ti, pidiéndote que presentes al Señor mi petición que con confianza deposito en tus manos. (ayúdame a conseguir trabajo.)

Que estas gracias que ahora pido me ayuden a buscar siempre el Reino de Dios y su justicia, sabiendo que Dios, que se viste con belleza de las flores del campo y alimenta abundantemente a los pájaros del cielo les dará todas las demás cosas. Amén.

Para ganar dinero

Oh Dios, Protector de los que confían en ti y sin cuyo poder y gracia no existe nada bueno, derramas abundantemente tu misericordia sobre todos nosotros para que consigamos un trabajo que nos ayude a ganar dinero en abundancia, San Cayetano, utilicemos los bienes temporales en tal medida que no perdamos la gloria de la eternidad misma. Te lo pedimos por medio de nuestro Señor Jesucristo Amén.

Oración Diaria

¡Oh! Dios omnipotente, tu que quisiste que nuestro San Cayetano confiara en tu santísima providencia y despreciara las cosas de la vida terrenal y lo enriqueciste con bienes espirituales espirituales, haz que aquellos que imploran las gracias de tu Divina Providencia sean ayudados en sus necesidades por la intercesión de San Cayetano. Te lo pedimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.