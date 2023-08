Semana Mundial de la Lactancia Materna: los 5 tips para la vuelta al trabajo

Este lunes, en el cierre de la Semana Mundial de la Lactancia Materna mamás sanjuaninas fueron capacitadas en esta tan beneficiosa práctica, con el acento puesto en la vuelta al trabajo y el estudio. Con un taller en el Centro de Salud Las Margaritas, profesionales de la salud capacitaron a madres puérperas y embarazadas.

Una de las expositoras, la licenciada Laura Alegre, le contó a Diario 13 cuáles son los 5 tips que nunca faltan en una capacitación a las ‘mamis’ que tienen que volver al trabajo o al estudio y tienen que seguir alimentando a sus hijos.

‘Amamantar y Trabajar: hagamos que sea posible, este es el lema con el que estamos capacitando a las mamás que se acercan a estas charlas’, contó la nutricionista y especialista en lactancia materna. En ese sentido, la profesional señaló que los tips que dieron en el taller a las madres que asistieron se basan en recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En primer lugar, Alegre señalo que las mamás que vuelven al trabajo o al estudio deben armar una red de apoyo. En este sentido manifestó que es el primero y más importante de los puntos a tener en cuenta, puesto que es que la lactancia es una responsabilidad compartida. Por eso, antes de que lleguen a sentir que están cargando una mochila sobre sus espalda es recomendable que organicen con anticipación cuáles son los recursos con los que cuentan (abuelas, vecina, niñera contratada, compañero) y armar esa red de apoyo que te va a dejar tranquila.

El segundo concejo fue procurar que la hidratación sea la adecuada. ‘Las mamás tiene que tomar más de 3 litros de agua por día. Es muy importante que sea alta, porque si no la producción de leche tiende a bajar’, aseguró la nutricionista.

En tercer lugar, se ubica la adecuada nutrición. En este sentido, Alegre señaló que un buen nivel de nutrición es fundamental para afrontar el desgaste extra que significa la vuelta al trabajo. Por lo que recomendó una dieta ordenada y completa, rica en vegetales, y con los productos que entrega de manera gratuita el Estado a través del Plan Mis Primeros Mil Días.

El cuarto consejo fue el cuidado del descanso. La especialista en lactancia materna señaló que si bien es difícil que la mamá encuentre el tiempo para descansar en esta etapa, no puede dejar de enfatizar su importancia. ‘El sueño hace levantar un montón de hormonas que son bastante amigas de las hormonas que necesitamos altas para la lactancia, como la prolactina. Si en cambio, por falta de sueño se nos dispara el cortisol (que es la hormona del estrés), la lactancia va a verse afectada’, explicó.

Por último, Alegrehizo hincapié en que las madres deben armar el primer stock. El objetivo con esta acción es no es llenar el freezer de leche, sino garantizar las tomas de los primeros días en los que la mamá va a estar separada de su bebé.

‘Les enseñamos a las mamás que tienen que pedir ayuda. Es importante que cuando vuelven al estudio, al trabajo, ellas tengan a alguien que las ayude. Lo que les hemos enseñado es a como armar un stock de leche, como tienen que prepararse para este momento que es fundamental, porque es muy importante para los niños. Además, les dejamos en claro que tienen que empezar a entender que sola no lo pueden hacer, sino que necesitan el apoyo de la sociedad, de nuestro jefe de trabajo’, contó Alegre.

La licenciada consideró que las instituciones y empresas en los últimos años han ido concientizándose. Esto se refleja, según señaló la profesional, en la apertura de espacios tanto públicos como privados de Lactancia Amigable en lugares como la Facultad de Ingeniería, en el Poder Judicial, en el Rectorado. ‘En estos lugares se está mostrando este apoyo a la lactancia, pero todavía necesitamos un poquito más’, sostuvo.

A modo de bonus track, en el taller, la nutricionista les recomendó a las mamas que tengan una babita o mantita permanentemente y mojarla en agua caliente y colocarla en sobre la mama. ‘Esto hará que los conductos mamarios se dilaten y así se de una lactancia mucho mejor, y se dé una buena producción de leche’, aseguró.

En cuanto a la depresión post parto. Alegre señaló que esto puede afectar a la mamá en la producción de leche, por lo que perjudica al bebé. En ese sentido, la profesional señaló que las personas que rodean a la mamá deben entender que cuando nace el nuevo integrante de la familia no deben olvidarse de la mujer que acaba de dar a luz, y que esta con un importante movimiento hormonal que la tienen muy sensible. ‘Siempre los familiarses y amistades vienen a ver al nuevo integrante de la familia que acaba de venir al mundo, y es ahí donde las mamás pueden sentirse un poco excluidas de este momento. Por lo que seguimos insistiendo en que hay que apoyar a la lactancia para que sea posible. Para que en esta etapa se comprenda que ambos son importantes. Que no se deje afuera a la mamá’, cerró.