En su nueva columna semanal, el psicólogo Raúl Ontiveros habló en Banda Ancha del autosabotaje: cuando el peor enemigo es uno mismo. La queja, victimización y culpar al otro: caminos hacia esta acción que nos perjudica.

"Hablamos de autosabotaje o autoboicot tratando de englobar a todos aquellos procederes, conductas que tenemos, que increíblemente nacen de nosotros, en contra de nosotros mismos. Un sabotaje es el provocar un daño", explicó.

"Si vamos a términos, inclusive hasta desde cibernéticos, militares en la guerra, se envía una patrulla para sabotear el arsenal de municiones, comida del enemigo, eso es un sabotaje. Ahora en psicología, en nuestra vida, hablamos de sabotaje o autosabotaje cuando emprendemos algunas conductas que generalmente el dañado soy yo mismo; que no son las conductas autolesivas que a veces hablamos en cuanto a que una persona pueda cortarse", analizó el psicólogo.

Siguiendo la línea, detalló que "el autosabotaje tiene que ver con que yo de alguna manera me genero todas las situaciones que me termino lamentando y que muchas veces son tan difícil de ver, que lo más tentador es echarle la culpa o al cosmos o a alguien o al vecino o al sistema o al político; pero que en realidad brotan de uno mismo en contra de uno".

Queja, victimización y culpar al otro: caminos hacia el autosabotaje



Al respecto, Ontiveros explicó que "a veces hay situaciones de no creerse merecedor de algo mejor, de finalmente no estar convencido que podés ganar y en algún momento detenés todo lo bueno que venías haciendo, de tal manera de generarte un dolor".

"En algún costado tiene algo muy de roce, muy de coincidencia con lo que es el masoquismo, es decir, generamos situaciones que somos nosotros los que terminamos sufriendo y lamentando", expresó.

"Quiero que me quieran pero hago todo lo posible par alejarte; quiero encontrar buenas personas en mi vida, quiero alguien que me quiera, bien, sano, pero me vivo metiendo con personas que toda la vida demostraron que no les intereso; quiero emprender un negocio para lo cual necesito un dinero y me lo malgasto en una salida o regalo de cumpleaños", puso de ejemplos el profesional.

"La queja, nosotros en algún momento nos quejamos de algo y en terapia decimos 'esto que estás sufriendo, que te aqueja', ¿cómo llegamos hasta acá?, ¿qué pasó?, fue culpa de esto, de lo otro'", explicó.



