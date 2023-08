Villa aseguró que UPCN necesita una renovación importante de la mano de la juventud

El lunes 7 de agosto en Con todo al Aire estuvo como invitado el secretario general de UPCN, José ‘Pepe’ Villa quien aseguró que al gremio, que al cierre del mes de julio contaba con 23.700 afiliados, le está haciendo falta una renovación importante, y que él quiere que sea de la mano de los jóvenes.

'Yo lo que quiero hacer es un traspasamiento generacional, me tengo que ir yo, no aguanto más, tengo 79 años, y si bien este período lo tengo que cumplir si llego, si no me muero antes, tengo que cumplir, pero dejar hecho algo con más jóvenes, pero hay muchas tranqueras cerradas que no dejan entrar a los jóvenes en cada secretaria, y a eso yo lo veo, por eso el otro día hice una reunión con jóvenes y les dije pateen las puertas, abran las puertas a patadas, pero entren que yo les doy lugar porque necesito gente', manifestó el experimentado sindicalista.

Luego Villa señaló que, si bien el gremio está funcionando, el problema tiene su génesis en los 'kioscos'. 'Cada uno tiene sus lugarcitos con 4 o 5 dirigente de ellos, entonces tienen su gente, manejan su gente, y en una votación votan los proyectos según conveniencias. Ahí yo me siento un poco al descubierto, pero con mi personalidad he pateado puertas y echado gente', sostuvo.