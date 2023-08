Aprovechá: Billetera San Juan te devuelve hasta el 30% del dinero de tu compra

El próximo domingo 20 de agosto en toda la República Argentina se celebra el Día del Niño. En San Juan, desde el Gobierno Provincial le dieron a los ciudadanos la posibilidad de aliviar un poco su bolsillo. Se trata de realizar compras mediante la app llamada 'Billetera San Juan', pudiendo recibir un reintegro de hasta el 30% del dinero de la compra.

Adriana Vargas, secretaria de Industria, Comercio y Servicios, contó en Cien por Hora como funciona esta novedosa aplicación que cada vez más personas utilizan. Acerca de esto, contó que los usuarios tienen la posibilidad de que les devuelvan como máximo 4000 pesos argentinos en sus compras.

'Desde el Gobierno Provincial venimos trabajando con la oferta y la posibilidad de que quienes compren con la Billetera San Juan en comercios adheridos, puedan tener un descuento de un 30% que se reintegra con un máximo de 4000 pesos. La idea es incrementar las ventas en los comercios de San Juan. Están adheridos un total de 642 comercios de toda la provincia. Tenemos 23.980 descargas, que son sanjuaninos que están haciendo uso de esta herramienta y de los descuentos', expresó.

Si bien la recomendación es descargar esta aplicación para poder aprovecharlo para esta importante fecha, la entrevistada recordó que los rubros contemplados en esta billetera son sumamente variados. No sólo se puede realizar compras para los más pequeños, sino que se pueden adquirir desde alimentos hasta artículos para el hogar.

'Los rubros son de lo más variado, pero ahora hacemos foco en el Día del Niño. Entonces hay locales de indumentaria, juguetería, librerías y demás. Tenemos todos los rubros dentro de la Billetera San Juan. A las 48 horas como máximo vuelve ese reintegro de máximo 4000 pesos. En todo lo que es alimentos y bebidas tenemos todos los días de la semana los descuentos. Lo que es indumentaria, electrónica, librerías, zapaterías, artículos del hogar, etc. sólo martes y jueves. Es importante que el usuario tenga presente que día va a ir a comprar para tener el descuento. En bares y turismo es viernes, sábado y domingo', contó.

Por último, Vargas explicó que también aquellos jóvenes que no tengan una cuenta bancaria, pueden recargarla al igual que lo hacen con la SUBE. Además, aclaró que una vez que los sanjuaninos descarguen esta aplicación, dentro de la misma van a poder conocer cuáles son los locales que están adheridos.

'Billeteras digitales hay muchas, pero no todas tienen el reintegro inmediato de ese dinero. Es sólo para los comercios sanjuaninos, no para las demás cadenas. Quienes usan esta billetera terminan por hacerse fanáticos de ellos. Es muy simple, se descarga en la Play Store la app 'Billetera San Juan' y se puede cargar el saldo al asociar su tarjeta de débito o transferir desde una cuenta de cualquier banco. Aquellos mayores de 18 años que no tengan relación con una entidad bancaria, simplemente se carga como la SUBE para que puedan utilizarla', sentenció.