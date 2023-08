Estas son las prestaciones de ANSES que tendrán aumento

En el próximo mes de septiembre de 2023, se espera que más de 19 prestaciones administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) experimenten un incremento en sus montos. Esta actualización está contemplada en el artículo 6 de la Ley de Movilidad 24.715. La cifra precisa del aumento será revelada después del 10 de agosto, una vez que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publique el Índice de Salarios.

Dentro de las prestaciones que experimentarán el aumento, se encuentran 10 pertenecientes al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Esta es la lista completa:

- Asignación por Hijo (AFH)

- Asignación por Hijo con Discapacidad

- Asignación prenatal

- Asignación por Ayuda Escolar Anual para educación inicial, general básica y polimodal

- Asignación por Maternidad

- Asignación por Nacimiento

- Asignación por Adopción

- Asignación por Matrimonio

- Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH)

- Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE)

De acuerdo con lo establecido por la Ley de Movilidad, habrá un total de 7 grupos de beneficiarios que verán un aumento trimestral en sus haberes. Estas categorías son las siguientes:

El próximo 10 de agosto se anunciará el incremento para 10 asignaciones familiares y 7 pensiones administradas por ANSES.

- Pensión no contributiva por invalidez

- Pensión por fallecimiento de un/a trabajador/a

- Pensión no contributiva - Madre de 7 hijos

- Pensión no contributiva - prestación por vejez

- Pensión universal para el adulto/a mayor

- Prestación por edad avanzada por invalidez

- Pensión derivada por fallecimiento de un/a jubilado/a

En función de los cálculos estimados realizados por el economista del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Martín Epstein, se prevé que el aumento de los haberes sea del 23,32% para el próximo mes. Esta aproximación se basa en el Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que refleja el promedio de aportes de todos los empleados en relación de dependencia que han contribuido al sistema jubilatorio en los últimos 13 meses.