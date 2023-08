Te contamos como acceder al fondo de desempleo de $52 mil

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ha tomado medidas en apoyo a las personas desempleadas, al anunciar la disponibilidad de la Prestación por Desempleo durante el próximo mes de agosto de 2023. Esta iniciativa tiene como objetivo brindar asistencia económica a aquellos individuos que cumplan con los requisitos establecidos y se ajusta a las actualizaciones del Salario Mínimo, buscando proporcionar alivio financiero a quienes han perdido su empleo de manera involuntaria.

La Prestación por Desempleo está dirigida a personas que se encontraban en situación de relación de dependencia o eran trabajadores en la construcción, y que han sido despedidos sin justa causa, ya sea por el fin de sus contratos o debido a factores externos a ellos. Para el mes de agosto, el monto mínimo de esta prestación será de $31.294,40, mientras que el monto máximo ascenderá a $52.082,30.

Es importante mencionar que existen ciertas categorías excluidas de acceder a esta prestación. Aquellos que no hayan realizado aportes al Fondo Nacional de Empleo, quienes estén percibiendo prestaciones previsionales (con excepción de pensiones directas o derivadas con carácter contributivo), beneficiarios de programas no contributivos, aquellos contratados bajo pasantías, quienes reciban otras formas de retribución o ingresos, o aquellos que hayan renunciado o cesado en su empleo por acuerdo mutuo, no serán elegibles. Además, regímenes como el del Servicio Doméstico y la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal también quedarán excluidos.

Para acceder a esta prestación, se deben cumplir ciertos requisitos y presentar la documentación correspondiente. Aquí están los pasos que debes seguir para solicitarla: