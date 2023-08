Tres urnas itinerantes, las protagonistas de las PASO en el Penal de Chimbas

El domingo 13 de agosto se realizarán las PASO en todo el país, incluido San Juan. En la provincia, no sólo las escuelas están siendo preparadas para estos comicios, sino que hasta el Penal de Chimbas está en la cuenta regresiva para estrenar una nueva metodología de elección. Es que, a diferencia de años anteriores, habrá 3 urnas itinerantes que, custodiadas por el Ejército, recorrerán los distintos sectores de la cárcel. Analía Selman, encargada del operativo electoral en el Servicio Penitenciario Provincial, dijo que esta vez diseñaron un nuevo procedimiento, porque se habilitó a que voten más del 60% de los internos.

Por primera vez, los comicios, dentro del Penal se harán en diferentes zonas. Es decir, las 3 urnas recorrerán los sectores –donde los presos están separados según los delitos que cometieron- que tiene el Servicio Penitenciario y habrá 3 cuartos oscuros. “Antes, la votación se realizaba en un sólo lugar y los internos eran trasladados en grupos reducidos, para que eligieran a sus candidatos”, dijo Selman y recordó que la última vez que los internos votaron, lo hicieron en el salón del Casino de Suboficiales, dónde con biombos se realizó un cuarto oscuro.

Ahora, para “facilitar” el trámite a los internos, se habilitarán los cuartos oscuros en los sectores 1, 2 y 4. Ahí, cada urna estará en promedio, unas 3 horas, para que los internos sean trasladados hasta el cuarto y puedan emitir su voto. Selman dijo que los cuartos oscuros se realizarán en aulas que tienen estos sectores y hasta en un box de atención médica. “Las mujeres, que conviven en el sector 3, serán trasladadas al sector 2, para que voten”, dijo la funcionaria penitenciaria y agregó que aún no saben de cuántos detenidos estarán conformados los grupos.

Dentro de los cuartos oscuros, los internos no encontrarán los mismos votos que los demás ciudadanos. Dijeron que habrá un voto único, en el que ellos deberán marcar con una lapicera, el candidato que eligen.

Otra de las razones que llevó a que las autoridades diagramen un operativo diferente, es que, la cantidad de detenidos que fueron habilitados para votar es récord. Selman, dijo que, en años anteriores, sólo se permitirá que emitan su voto los detenidos que están procesados, es decir, que aún no tienen una condena firme. Sin embargo, ahora también pueden hacerlo, los que, condenados a prisión efectiva, por no más de 3 años. Razón por la cual, en comicios anteriores los electores no llegaban a ser más de 100.

“Si bien hay 1.207 internos en el padrón, no sabemos si todos votarán, pues hay muchos que ni si quiera tienen dentro del Servicio Penitenciario su DNI. Por esto, se hizo una campaña de concientización para que los familiares acerquen los documentos, para que los internos puedan tener el derecho de votar”, dijo y comentó que, hasta el momento, tenían en su poder 360 DNI, de las personas que están habilitadas para estos comicios.

Dando más detalles del operativo, Selman comentó que, para el traslado de las urnas, dentro del Penal, habrá personal del Ejèrcito, mientras que, las autoridades de las mesas, serán trabajadores del Servicio Penitenciario que estarán de civil, cumpliendo con ese rol. Dijo que habrá 6 autoridades de mesa y que ellos estarán habilitados a ayudar a los internos con están alfabetizados. A la vez, comentó que los encargados de los sectores, ya están informados de los nombres de los detenidos que deberán trasladar en caso de que quieran votar.