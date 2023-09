Con base en $20 mil, mirá las movilidades de Educación a rematar este viernes

Por medio de la Gerencia de Préstamos, la Caja de Acción Social rematará este viernes 10 movilidades oficiales del Ministerio de Educación.

Se trata de autos, camionetas y vehículos para transporte de pasajeros, modelos que van desde 1995 al 2008, con precios de base que inician en los $20.000.

El remate comenzará a las 17 horas. Cuáles son las movilidades a rematar:

Lote 01: Fiat Duna SD - sedan 4 ptas. - Modelo 2000 DPE 173. Base: $20.000.

Lote 02: Ford Ranger DC 4x2 - mod. 2008 HNB 941. Base: $20.000.

Lote 03: Camioneta Nissan - Cabina doble Diesel 2.7 Pick Up - modelo 1997 BPS 087. Base: $50.000.

Lote 04: Camioneta Nissan - Cabina Doble Diesel 2.7 4x4 - pick Up - modelo 1997 BMA 959. Base: $50.000.

Lote 05: Camioneta Nissan - Cabina Doble Diesel 2.7 Pick Up - modelo 1997 BMA 956. Base: $50.000.

Lote 06: Transporte de Pasajeros Nissan -Patrol 4x4 - modelo 1997 BPS 088. Base: $70.000

Lote 07: Camioneta Nissan Cabina Doble. Diesel -2.7 - Pick Up - modelo 1997 BPS 089. Base: $50.000.

Lote 08: Transporte de Pasajeros Nissan - Patrol 4x4 - modelo 1997 BPS 086. Base: $70.000.

Lote 09: Ford F100 - Diesel - Pick Up - modelo 1995 ANW 732. Base: $90.000.

Lote 10: Ford Ranger XL 4x2 Diesel - Pick Up modelo 2001 DRS 408. Base: $70.000.

El precio final para la adquisición de un lote es al "Mejor Postor".

* Para el remate, los interesados deben asistir con DNI.

* La modalidad de pago será la siguiente: con seña del 10% más comisión de martilleros y de contado a través de transferencia bancaria inmediata.

* Para cancelarlo, se estableció un plazo de 5 días hábiles posteriores a la realización del remate.

Mirá en la galería de imágenes las 10 unidades a rematar.

(Fuente: Prensa Hacienda y Finanzas)