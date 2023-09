El blooper de una sanjuanina que se recibió y se volvió viral

Después de mucho esfuerzo, Mariana obtuvo su ansiado título. Se recibió de Arquitecta, en la UNSJ y en medio de su festejo un bloopers, que fue filmado desde diferentes ángulos, se volvió viral. La joven tuvo una fuerte caída que poco a poco comenzó a formar parte de videos de TikTok.

Salieron en caravana desde la UNSJ. Recorrieron las calles céntricas y después decidieron hacer una parada en la plaza del Bicenteanrio, para poder tomarse fotos y mostrar la alegría que tenía ella, su familia y sus amigos. Ahí, es donde ocurrió el momento, que para los más grandes fue tenso, pero que después se volvió muy gracioso, al ver que ella estaba bien.

Llena de huevo, harina y pintura; vestida con unas alitas de hada y sin poder parar de gritar de alegría Mariana tuvo una de sus tantas caídas, que fue la que se volvió viral. Sin embargo, sus conocidas mostraron videos de que hubo varios golpes, que quedarán en el recuerdo de todos.

"Compró terreno", "se le salieron las crocs. Lo vi llorando de la risa", "con la felicidad q tiene, no lo sintió ajajaja" y "cuando me reciba no diré nada pero habrá señales", fueron algunos de los cientos de comentarios que generó esta publicación.