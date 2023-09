Estudiantes de un Instituto fueron estafados: 'destruyeron nuestros sueños'

Un nuevo reclamo eclipsa el ámbito de la educación. Esto se debe a que un grupo de estudiantes del Instituto Christine reclama que la directora del mismo los estafó. Todo quedó a la luz luego de que al recibirse intentarán encontrar trabajo y les dijeran que su titulo no tenia aval y mucho menos el centro educativo al que asistían. La directora les dio excusas pero tras unos días ella se fugó. Los estudiantes hicieron la denuncia correspondiente pero aún no dan con el paradero de la mujer que jugo con sus sueños profesionales. Sobre este tema, Nora Muñoz charló en Cien por Hora y comentó los detalles de la situación que los tiene en vilo.

En este marco, los estudiantes de los diferentes niveles, de las distintas carreras que estaban en este instituto, se unieron para alzar la voz. Ellos se reunieron en el Centro Cívico, para hacer el reclamo concreto. Ellos señalaron que con mucho esfuerzo, estaban pagándose una carrera, sin embargo, se encontraron con una sorpresa desagradable. Nora, quien descubrió lo que sucedió indicó: "yo con ella empecé en el 2021, con Karen Elizabeth Heredia, en el Instituto Christine. Me recibí de auxiliar de enfermería, y ahora estoy haciendo en el mismo instituto la tecnicatura en enfermería".

Su descubrimiento se dio cuando ella fue a buscar trabajo y allí le dijeron que debía ir al ministerio de Educación problemas con su titulo, al llegar allí le dieron la peor noticia: "nos dijeron que el instituto no va a contar nunca con Aval, porque ella en el 2021 dejó un expediente y de ahí ya lo movió más. Nosotros fuimos a hacerle reclamo y ella directamente se había dado a la fuga de donde estaba dando clases". Esta mujer les garantizaba conocimientos y un título que iba a tener una validez para poder trabajar en cualquier lado. Esta mujer llegó a cobrarles cuotas mensuales de 20 mil pesos y cada mes tenían aumentos desde los 10 a 30%.

"Incluso ella nos dijo que acá en el Ministerio de Educación Privada le querían cobrar coima para poder darle el Aval del instituto", dijo la estudiante. Pero sus mentiras fueron en aumento. Hasta que se cansaron e hicieron la denuncia. Cuando llegaron al edificio donde funcionaba el instituto, dieron cuenta que Karen Heredia se había dado a la fuga, no están sus cosas y no respondía ningún llamado.

"No sabemos dónde está tampoco, no nos da la cara", dijo Nora Muñoz. Ella, como muchas quedaron sin trabajo, sin certezas sobre su educación y con pocas posibilidad de recuperar el valor monetario de lo invertido. Pero enfermería no es la única carrera afectada, sino que hay una amplia gama de talleres y cursos en la misma situación.

Noticias Relacionadas La insólita actitud del empresario sanjuanino que intentó estafar a su hijo

"Estamos a un paso de recibirnos y ella directamente destruyó todos los sueños que tenemos de ser enfermera, porque es una profesión que nos gusta, nos encanta, y ella directamente desapareció, se fue con el dinero y no nos dio ni siquiera una solución", explicó Nora. Ellas lo que esperan es que la mujer de la cara, o por lo menos una solución que ayude a la situación que decenas de estudiantes padecen.