Los cuerpos y los mandatos: cómo el autobullying lleva a los extremos

A raíz de la muerte de Silvina Luna, los conceptos sobre la belleza, las cirugías y los mandatos, toman relevancia. Por ello hablar sobre el "autobullying" puede sonar como un concepto extraño, pero Noelia Previtera lo define como el diálogo interno negativo que muchas personas tienen consigo mismas, diciéndose cosas hirientes. Aunque no sea un término convencional, Noelia lo utiliza para describir este autodiscurso destructivo que a menudo experimentamos. En una entrevista con Diario 13, Noelia compartió su perspectiva y consejos sobre cómo abordar este desafiante tema y cómo lograr un cambio positivo en la relación con uno mismo.

Noelia, en sus redes sociales es precursora del amor propio. Ella escribió "Mi cuerpo sin reglas" y "Como comen las mujeres". En sus escritos, lleva a cabo un desafío a los estereotipos corporales, las dietas restrictivas y los juicios ajenos sobre lo que significa llevar una vida saludable. Ella había vivido en carne propia la transformación de su cuerpo, pasando de un físico atlético, como se esperaría de una exitosa dueña de gimnasio, a aumentar 30 kilos en tan solo tres meses. De repente, se convirtió en el ejemplo de todo lo que "no estaba bien" según los estándares convencionales. Esto la llevó a cuestionar profundamente la relación con su cuerpo y la obsesión con la comida. Ella continúa desafiando las creencias arraigadas sobre la alimentación y el cuerpo. Su mensaje es claro: la verdadera libertad en la relación con la comida comienza cuando nos liberamos de las restricciones y los juicios, y aprendemos a escuchar a nuestro cuerpo y respetarlo tal como es.

Noelia, comentó en Diario 13 , "Si vos querés iniciar cualquier camino de reconciliación corporal, de imagen corporal, de reprogramación de la imagen corporal, debes respetarte, porque si no hay respeto, hay tensión en el neurológico, es decir, siempre está como tu sistema nervioso en jaque". A la vez mencionó que el respeto por uno mismo se práctica asumiendo y tratándose "con respeto, con madurez, con gentileza. No te estoy diciendo que niegues que no te sientas mal. Estoy diciendo que te podes explicar a vos misma la situación que estás pasando sin caer en la auto-humillación".

Sobre el término, "Desdietar", detalló "es más que sacar la hojita del plan de alimentación que te dio la nutricionista de la puerta de la heladera. El desdietar es salirse de una mentalidad de cómo ves la comida y cómo vos te ves en relación a la comida. Cómo ves tu relación con la comida y la relación de la comida con tu cuerpo". Además agregó que es s salir de toda una mentalidad "de esto no lo puedo comer, pero después comes en escondida eso mismo que te prohibiste".

En su explicación la escritora menciona que "hay un tipo de relación que estás negando con esa comida. Y haber sacado todo tipo de placer al comer. Es como que el comer debería ser perfecto". A su vez añadió que su concepción abarca una concepción con el cuerpo.

Noelia aseguró que el cambio "no es un camino simple, pero da mucho de venir caminando y te hace reconocerte a vos y literalmente empezás a vivir otra vida y eso no lo cambio por nada en el mundo. Por eso, a mí esos 30 kilos en 3 meses que me aumente, cuando creía que iban a ser el motivo de mi muerte, terminaron siendo el motivo de mi salvación", cerró.