Si sos docente de Calingasta, Iglesia, Jáchal y Valle Fértil, mirá cuando va la Junta

La Junta de Clasificación Docente Rama Media y Superior dio a conocer a los docentes de Zonas Alejadas de Calingasta, Iglesia, Jáchal y Valle Fértil, que posean turno previo, que desde septiembre se trasladarán para la inscripción para cubrir Interinatos y Suplencias, en Horas Cátedras y Cargos para el Ciclo Lectivo 2024. Esto será en los establecimientos educativos de los departamento referidos, según el siguiente cronograma:

Valle Fértil – San Agustín

Jueves 14 y viernes 15 septiembre, de 9 a 17 horas

Colegio Superior Nº 1 Fuerza Aérea Argentina

Iglesia - Rodeo

Martes 19 y miércoles 20 septiembre, de 9 a 17 horas

Escuela Provincia de Santa Cruz

Jáchal - San José

Del martes 26 al 29 de septiembre inclusive, de 9 a 17 horas

Escuela Normal Fray Justo Santa María de Oro

Calingasta – Barreal

Jueves 5 y viernes 6 de octubre, de 9 a 17 horas

Colegio Secundario de Barreal

Cumplido el cronograma, los docentes que no puedan asistir deben concurrir como turno atrasado a la sede de la Junta de Clasificación Docente Rama Media y Superior, en calle Laprida 372 este, Capital. En este caso no se realizará valoración presencial. Se recuerda que no es necesario que el docente se presente personalmente para su valoración, pudiendo enviar la documentación correspondiente con una persona de confianza.