Soledad Tassi: 'Hay cirujanos que son más comerciantes que cirujanos'

El mundo de la moda en ocasiones lleva a los extremos. Soledad Tassi una sanjuanina abocada a la moda y la producción charló con Banda Ancha respecto de lo que le sucedió a Silvina Luna, que ha sensibilizado todo el país. Esto más aún porque pone en manifiesto los estragos de lo que implican los mandatos sociales,

La profesional señaló "en realidad, en la parte del rubro moda, se ha diversificado muchísimo. Ya no se busca la belleza estereotipada. Es más, mientras más única o único sea el rostro y la personalidad del modelo, mejor", dio a conocer Tassi. A la vez, dijo que el celular es un arma de doble filo ya que esta en lo cotidiano y muchos buscan la perfección mediante los filtros.

"La gente no tiene conciencia de que no son reales y quiere lograr esa perfección en la vida real. Entonces va y se mete en un quirófano y se empieza a modificar y no tiene en cuenta que lo que estamos viendo no es real. Entonces eso es algo muy importante. Las redes sociales ahora están haciendo estragos con eso", aludió la modelo. Noticias Relacionadas El cuerpo de Silvina Luna será sometido a una autopsia

Se conoció el comunicado Burlando sobre Silvina Luna

Si bien en los 90 y en los 2000, los mandatos, y los parámetros para entrar al mundo de la moda, eran muy estrictos, hoy hay un cambio: "en un modelo, se busca que tenga carisma y personalidad y que pueda vender, que pueda hablar, que pueda hablar por redes, que pueda ser influencer. No se busca la perfección. No se busca la belleza. Eso lo hace la persona común y corriente".

Al consultarle como maneja los parámetros de redes y los jóvenes, con los chicos y chicas que tienen a cargo, ella explicó: "lo que pasa es que nosotros hacemos fotos que se llaman polaroids, que son fotos al natural, que son sin ningún tipo de retoque, sin ningún maquillaje". En esta línea, dijo "ellos al principio, cuando se ven de repente al natural es como medio chocante".

Noticias Relacionadas Fernando Burlando confirmó la muerte de Silvina Luna

En el momento en que se le preguntó sobre las cirugías estéticas que existen hace mucho tiempo, detalló que "es un tema personal de cada uno, de las inseguridades que tiene, de lo que le gusta, lo que no le gusta". En esto señaló que también "hay límites que los profesionales de la salud, los cirujanos, no pueden pasar de ninguna manera. Hay gente que se ha sometido, no sé, a treinta operaciones con lo mismo, con lo mismo, y hay cirujanos que son más comerciantes que cirujanos y lo siguen operando con tal de seguir facturando".