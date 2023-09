Una sanjuanina hizo un fuerte descargo tras ver el baile del himno en la TV

Rosana Fiheroa es una reconocida especialista en ceremonial y protocolo. En sus redes sociales ella no solo difunde sus eventos sino también trabaja fuertemente para dar a conocer nociones sobre su labor.

La sanjuanina que además es locutora y docente, vio la performance de Facundo, el joven que bailó el himno y no dudó en dar a conocer su punto de vista. En la plataforma social de Facebook dijo: "Hace tiempo no realizo publicaciones sobre protocolo para evitar polémicas. Pero hoy no puedo evitarlo".

Luego siguió: "Los símbolos patrios según el Decreto 10.302/44 nos representan ante el mundo entero como argentinos. Ver esto en un programa de televisión me llama a la reflexión justo hoy (domingo) a horas de conmemorar un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del gran maestro Domingo Sarmiento". A la vez se preguntó: "¿Qué nos ha pasado? ¿ Dónde ha quedado el respeto por nuestra bandera, por nuestro himno? ¿QUÉ QUEREMOS? ¿ Ser populares? ¿ Ser creíbles? ¿Que queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos? ¿QUE ARGENTINA ESTAMOS DEJANDO?".

En línea con su explicación de lo inadecuado que fue que alguien bailará el himno nacional, la profesional sanjuanina señaló "Como pretendemos que nuestros jóvenes sientan la argentinidad si caemos en tanta mediocridad y falta de respeto".