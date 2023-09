Estudiantes sanjuaninos trabajan para un innovador proyecto en el Parque de la Biodiversidad

Un nuevo proyecto ilumina a la escuela EPET N° 5. Sobre los detalles del mimos, Cien por Hora charló con el director del Parque de la Biodiversidad, Cristian Quiroga, quien acompañado de sus alumnos y del profesor Alejandro Procopio, dieron a conocer que están comenzando a hacer realidad un reloj solar.

Quiroga comenzó detallando: "la idea es que surgió por un regalo que me hizo él particularmente, que fue un llaverito con un reloj solar hecho por una impresora 3D. La verdad que me encantó, lo tengo en mi casa. Y se me ocurrió la idea, ¿por qué no hacerlo en el parque?". A la vez, añadió "este reloj solar que estamos planteando acá, son tapas de carreteras de alta tensión, va con una base, es una inclinación aproximada, pero lleva una inclinación de 58 grados, que da la hora completa de un reloj convencional".

Este proyecto propone el diseño y construcción de un reloj solar, adaptado al recurso solar disponible, en la ubicación geográfica del Parque de la Biodiversidad (San Juan, Argentina). El diseño del mismo pretende que su construcción sea tal que indique la hora legal y no la solar para que los visitantes hagan una lectura sencilla.

"La diferencia es que otros relojes a lo mejor marcan una cierta hora, no llegan a tener cierto todo el abanico completo de lo que son las horas de las 24 horas. Entonces se nos ocurrió esta idea, colocarlo en un lugar donde pega el sol permanente. Lo hacemos esto con esfuerzo, trabajo, sin recursos económicos, algo que siempre resaltamos y traccionamos permanentemente, porque esto va a ir pintado, esto va a ir con tipografía, que lo van a trabajar los alumnos", informó Quiroga. También aportó a que se trata de un "atractivo muy lindo dentro de lo que es el Parque de la Biodiversidad". A lo que agregó que tal proyecto va a servir para que se pueda empezar a replicar en otros espacios de la provincia de San Juan.

ubicación del reloj solar

En tanto, el profesor Alejandro, dio a conocer que en la escuela los chicos tienen dos especialidades: energías renovables y electromecánicas. En este caso, el proyecto esta bajo la especialidad de energías renovables y ellos trabajan con las aplicaciones y uso de las energías renovables como el sol, la eólica, la biomasa. "Este proyecto surge en la escuela con la idea de hacer algún dispositivo para satisfacer alguna necesidad o resolver algún problema para que los chicos lo puedan aplicar y hacer algún emprendimiento o algún proyecto al respecto", dijo el docente de la EPET N° 5.

¿Qué es un reloj Ecuatorial?

Los relojes ecuatoriales son los que reproducen de una manera más clara la situación de la tierra, básicamente se componen de un semicírculo que simboliza el ecuador de la tierra y de una barra central que la representación del eje terrestre. Inclinado convenientemente para contrarrestar la inclinación de la tierra, la sombra de la barra nos marca la hora en la parte interior del círculo.

"El tema del reloj solar surgió también en el seno de la especialidad y casualmente, como comentaba Cristian, después le hacemos un obsequio y le pareció una idea genial para aplicarlo en el parque para que sea un atractivo más. Y hasta a nosotros también nos pareció fabuloso poderlo aplicar acá en el parque", señaló. Este se denomina reloj solar ecuatorial, según el docente, "es uno de los más sencillos de construir, pero de los más eficientes en su funcionamiento. Tiene dos caras, una cara que da al sur, una cara que da al norte. Según la época del año, la altura que tiene el sol, se puede leer la hora en una cara u otra".

Funcionamiento: Teniendo en cuenta que el sol tiene una altura menor en épocas invernales, la lectura se hará en la cara expuesta al Norte de la región geográfica. Y cuando el sol tiene una altura mayor en épocas de calor, la lectura se hará en la cara expuesta al Sur de la región geográfica.

El profesor de la EPET N°5 dijo que "el cambio que le hemos hecho con los chicos es que marca la hora civil, o sea, la hora del reloj para la provincia de San Juan. Entonces va a ser un reloj que va a marcar la hora del reloj". Desde este martes sería el inicio del proyecto que busca trabajar de manera eficiente con los recursos renovables.