Héctor Naveda, ex combatiente sobre las declaraciones de Malvinas: ‘Es bueno que la gente sepa lo que piensan’

Héctor Naveda, ex combatiente de Malvinas .

Las declaraciones de la economista Diana Mondino, muy relacionada con Javier Milei, siguen causando repercusión en ex combatientes sanjuaninos. Luego de que la profesional señalara que ‘los derechos de los isleños serán respetados’, Héctor Naveda, veterano de guerra manifestó: ‘Es bueno que la gente sepa lo que piensan’

Naveda, quien además es un reconocido director técnico de fútbol, no le restó importancia a las declaraciones de la liberal, pero recordó que en alguna oportunidad Patricia Bullrich había tenido un comentario similar. En este punto, el ex combatiente expresó: ‘Esperemos que el próximo gobierno no deje de hacer lo que se hace ahora por la causa Malvinas. Es decir, que se siga defendiendo la soberanía y luchando con la palabra, con la pluma, diplomáticamente’.

Naveda precisó que no entiende el porqué de estas declaraciones que lo único que hacen es ‘volver para atrás’. El sanjuanino aseguró que lo que dijo Mondino, lejos de sumarle votos a Milei se los restará. ‘Nosotros los veteranos representamos un mínimo porcentaje de votos, pero bueno habrá que ver cuando llegue la hora de votar’, indicó.

Sin embargo, el ex combatiente señaló que con todos los gobiernos sucedió algo parecido, todos se olvidaron de los veteranos de Malvinas. ‘Yo para entrar a la isla tuve que mostrar un pasaporte, y me la tuve que bancar’, manifestó.

Esta respuesta a las polémicas declaraciones de Mondino, se sumaron a las que este martes en Banda Ancha expresaron tres ex combatientes de Malvinas. Tanto Andrés Gazzo, como Oscar Alborno y Daniel Pacheco subrayaron que la economista liberal se burló de todo el país y de la soberanía argentina, la cual se viene reclamando diplomáticamente desde casi 2 décadas.

'Los veteranos eso no lo vamos a permitir. Estos candidatos deben dar las disculpas del caso y darse cuenta que no están siguiendo un camino adecuad', concluyó uno de ellos.