¿Por qué el sismo de Marruecos fue tan devastador y no así el de San Juan en 2021?

Una noticia internacional, sucedió el fin de semana pasado. Se trata del sismo en Marruecos. Y como siempre, cada vez que hay sismo en algún lugar del mundo, los sanjuaninos conocen sobre ello, incluso se empieza a trazar similitudes y diferencias. Este sismo de Marruecos, que en principio habría sido de 6.8 grados de magnitud en la escala de Richter a una profundidad epicentral de 8 kilómetros, se parece bastante a lo que vivieron los sanjuaninos. Sin embargo, la destrucción y los daños humanos han sido enormes. Para conocer más detalles, Banda Ancha charló con el director del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) Rodolfo García.

Sobre lo que pasó en Marruecos, García mencionó que "es un sismo de una magnitud 6,8, es una magnitud importante pero no extrema, no obstante es un sismo que al ser superficial, libera su energía cerca de la superficie, en la proximidad de zonas construidas, provocando el daño lamentablemente". Además detalló "lo que vemos es una interacción de un fenómeno natural el cual nosotros, el ser humano, no puede controlar porque la ocurrencia de los sismos escapa a la voluntad del ser humano, pero interactúa con la infraestructura en donde sí el hombre ha puesto su mano".

En esta sintonía, aclaró que a diferencia de Marruecos, "San Juan tiene una característica bastante particular que responde a una historia sísmica. Es decir, no hay muchos lugares en donde después de terremotos importantes se tomen las medidas que se tomaron en San Juan a partir del año 44 con el Consejo de Reconstrucción de San Juan".

En este marco, dijo que cuando la infraestructura no está correctamente construida y no se tuvo en cuenta la acción sísmica, los efectos son desastrosos. "Evidentemente de acá el eje principal que genera estas catástrofes es una construcción que no está acorde con la sismicidad de la zona", aludió. Por ello, afianzó sobre sismoresistencia, que para él es la herramienta más efectiva para la prevención sísmica. "Esto quiere decir el cumplimiento de las normas porque hoy el conocimiento de la ciencia nos permite construir construcciones, valga la redundancia, que sean sismoresistentes", añadió.

Teniendo en cuenta el actual número de víctimas fatales, que asciende a 2.800, el especialista dijo "seguramente ese número va a lamentablemente ir creciendo".

Al consultarle si válido comparar el sismo de Marruecos con el que tuvimos en San Juan el 18 de enero de 2021 por la magnitud, por la profundidad, García mencionó que "el sismo de Marruecos es un poco más grande. Estamos comparando un sismo de 6,8 con uno de 6,4 con distancias aproximadas". Además sumó "Es decir, en el caso particular de Marruecos estamos hablando que el epicentro se produjo a unos 70 kilómetros aproximadamente al suroeste de una ciudad muy importante que es Marrakech, que es una ciudad con 700.000 habitantes, una ciudad muy turística, donde el daño que se observa es considerablemente superior a lo que nosotros hemos vivido acá en San Juan con un 6,4".

