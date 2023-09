Quiso regalarle un 0 KM a su mamá y todo terminó en pesadilla

Actualmente un sanjuanino se encuentra viviendo una confusa e indignante situación. Se trata de un hombre que quiso sorprender a su madre comprándole una camioneta 0 kilómetros por lo que fue a una concesionaria a comprarla. Esta persona realizó el pago con toda la ilusión y a partir de ese momento comenzó a sufrir una larga lista de inconvenientes que empañaron su gesto.

Se trata de Daniel Más, un sanjuanino que contó todo lo que le ocurrió a Cien por Hora. El damnificado contó que él quería renovar el vehículo en el que viajaba su progenitora, por lo que decidió que la mejor opción era una Chevrolet Tracker. Debido a esto fue hasta el local American Cars para comenzar con los trámites para hacer realidad este sueño.

'Fuimos a Chevrolet y compramos una Tracker 0 KM que pagamos de contado el 15 de junio. La iban a entregar 10 días después por una cuestión de papeles. Pasó un mes y nadie contestaba. Recibieron el dinero y no dieron más información. Llegó el día y cuando fuimos a retirarla firmamos los papeles. Cuando llegamos vimos una camioneta gris y nosotros habíamos comprado una blanca. Les preguntamos que pasó y nos dijeron que esa 'les había gustado más esa'. La sacamos y a los 300 kilómetros mi vieja me dice que la empezó a sentir rara a la camioneta cuando la manejaba. Me subí a dar una vuelta y verdad', expresó.

Daniel manifestó que al manejarla, uno notaba que algo estaba funcionando mal debajo del capó del rodado. Frente a esta situación el comprador regresó a la agencia para pedir que solucionen este problema. El hombre aseguró que la respuesta que recibió por parte del personal fue que 'este tipo de vehículos son ruidosos.

'A los 500 kilómetros volvimos, le dijimos que era muy ruidosa y no nos gustaba para nada el andar. Le pedimos que la revisara y nos volvieron a decir que el motor era así. La dejamos de todas formas y nos la devolvieron unas 4 horas después diciendo que estaba todo normal. Luego el 4 de agosto se las llevé con 1000 kilómetros porque cada día empeoraba más el ruido. Me volvieron a decir que era ruidosa, se la dejé igual y me dijeron que no sabían cuánto se iban a demorar en arreglarla. Les dije que no me importaba porque sabía que eso estaba roto', mencionó.

El entrevistado dejó la camioneta en American Cars el viernes 4 de agosto y recién recibió un llamado una semana después. En ese momento le informaron que efectivamente habían detectado una falla, por lo que directamente tenían que reemplazar el motor completo de la Tracker. Esto iba a demandar aún más tiempo para que su madre finalmente pudiera disfrutar de ese regalo.

'Me llamaron el 11 de agosto para decirme que efectivamente tenía un problema en un cilindro y que había que cambiarle a un motor, a pesar de que era una 0 kilómetros. Entiendo que todo el mundo puede cometer errores, pero uno se tiene que hacer cargo. Les dije que ya llevábamos una semana sin transporte y les pedí que nos dieran algo hasta que lo solucionen. Les ofrecí poner una diferencia y sacar otro vehículo. Me dijeron que no porque no tenían precio porque habían sido hace poco las elecciones', relató.

Desde ese momento Daniel busca recibir alguna solución definitiva para este problema que existe desde la primera mitad del mes de junio. Cabe destacar que el entrevistado no sólo presentó el reclamo en la agencia, sino que también presenta la denuncia en Defensa el Consumidor.

'Llevo 43 días con un post venta que es malísimo. Mi mamá esta totalmente a pie. A la semana siguiente fui a Defensa al Consumidor y les mandé una carta documento que no han respondido. Al momento de realizar la denuncia miré la factura, yo la pagué a $8.300.000 y me la facturaron a $6.600.000. Cuando les hice ese comentario y me respondieron que seguramente me preguntaron para facturarla en menos. No había nada que consultar, hay que poner el valor que realmente es', señaló.

Por último, el afectado mencionó que ya tienen una audiencia con Defensa al Consumidor pactada para el 26 de septiembre. En dicho encuentro el objetivo es poder consensuar entre las partes y encontrar una solución. 'Estuve hablando con algunos abogados y es como que nos les hacen nada a las agencias. Lo único que me gustaría es que todo el mundo lo sepa para que hagan una buena elección a la hora de comprar un vehículo, porque la verdad que esto es desastrosos', sentenció.