Desesperante: por el traslado de villas se quedó sin luz

Un angustiante hecho vive Juana Nievas. Ella es una vecina del departamento de Pocito, colindante con este asentamiento que se erradicó hace un par de semanas, que trasladó a las familias hasta el barrio Las Pampas. La mujer, comentó en Cien por Hora la situación que vive después del gran operativo que se realizó en el lugar, que le está ocasionando serios problemas a algunas familias.

Desde hace una semana, comenzó el operativo de traslado de personas al nuevo barrio. Sin embargo a ella no le tocó irse, pero los problemas si le llegaron. Esto se debe a que se quedó sin energía eléctrica, ya que fue Energía San Juan, cortó toda la zona. "Cortaron luz y agua", señaló la mujer que explicó que el corte de la energía eléctrica es desde Calle 15 hasta la Calle 18. "Se llevaron transformadores, se llevaron al alumbrado público. Y lo peor es que no me dijeron nada, la verdad que no me informaron, ni siquiera vino el IPV", detalló.

La mujer, apuntó que esta situación afecta gravemente su salud, "yo me inyecto insulina. Soy diabética, Insulina independiente. Y tengo problemas renales. Tengo solo riñón. Tengo que tener higiene permanentemente porque soy muy propensa a las bacterias. Entonces, tengo la insulina en la casa de una vecina que me queda como a ciento cincuenta metros", añadió. Del mismo modo, dijo que cada día debe ir a la casa de la vecina para poder colocarse la medicina.

Otro de los puntos que añadió fue que el EPRE ha hecho una demanda judicial para contemplar lo que afectaron a los vecinos. Además ella esta haciendo todos los trámites posibles para que solucionen lo antes posible su problema. Sin embargo, por ahora hay pocas probabilidades de solucionar el inconveniente y ya hizo todas las presentaciones.

Necesito luz y agua, no es por la comodidad, es por la necesidad", señaló

"Tengo una casa antisísmica, tengo todos los servicios instalados", comentó. "Para mí esto es un atentado contra mi salud, no tienen contemplación de nada, entonces es un atentado a mi salud. A mí me llega a pasar algo, se supone que se me sube el azúcar, yo tengo que conseguir inyectarme, yo hasta que llegue a mi vecina yo llego muerta", dijo con lagrimas.