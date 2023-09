Fue a operarse el hombro y terminó con daño cerebral

Maive, es hija de Marcelo Espejo. Ella es quien sufre a diario, ya que su padre no está bien debido a una presunta mala praxis. Marcelo, era un hombre que debía operarse su hombro y accedió a ello en el año 2013 en una clínica de calle Santa Fe. Tras la operación, el hombre no quedó bien, sino que por causas que desconocían en ese momento, él no despertaba. Hasta que supieron que un error del anestesista, lo sometió a vivir con sufrimiento.

Según el testimonio de su familia, el día en que fue operado, quien le aplicó anestesia previa a la operación, le colocó una dosis incorrecta. Por lo que esa sobredosis derivó en un daño cerebral, que lo dejó con hemipléjia del lado derecho y paraplejia del lado izquierdo de su cuerpo.

Marcelo, tenía tan sólo 49 años al ser operado, según indicó su hija Maive. Por este motivo, con sus seres queridos se unieron a 'Familias víctimas de mala praxis', para exigir justicia. Ya que producto de esa operación fallida, perdió inclusive la posibilidad de hablar y su poder de comprensión mental.

Mas adelante, precisamente siete años después de una ardua lucha, entre abogados y visitas a tribunales, la causa quedó en la nada. Ya que, de acuerdo al testimonio de Maive para Diario 13, la jueza a cargo declaró la falta de mérito y se cerró la causa.

"Luego de 7 años de lucha, la causa quedó en la nada por falta de mérito. La jueza dicto la desestimación, basándose en una historia clínica totalmente ilegible, apelamos y luego la causa prescribió", expresó la hija de Marcelo Espejo.

Por esta razón, la familia Espejo pide a la comunidad que el próximo domingo 17 de septiembre, apoyen a la ONG de víctimas de mala praxis. Para que las autoridades los escuchen ante tanto dolor y sufrimiento. La cita será, a las 19, frente a la Legislatura Provincial.

Cabe mencionar que, se eligió esa fecha, porque a nivel internacional se conmemora el día de los derechos del paciente, fecha instituida por la Organización Mundial de la Salud. Finalmente, vale decir que el color que se suele utilizar en estas marchas es el color naranja. Con el objetivo de iluminar todo el país. Desde lo que planteó la ONG 'Por la vida y por la salud'.